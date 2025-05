Torres-Dulce: El Ministerio Fiscal debe obedecer la exigencia de igualdad e imparcialidad

Madrid, 29 may (EFE).- El exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce ha dicho que no puede reconocer a ningún Ministerio Fiscal que no obedezca a la doble exigencia constitucional de igualdad e imparcialidad, tras recibir este miércoles el premio de honor de los Premios Forbes Best Lawyers 2025.

"No he servido a otro Ministerio Fiscal que no estuviera regido por los principios nucleares de dependencia y sujeción estricta a la legalidad y a la imparcialidad. Me siento orgulloso de ello y no puedo reconocer a ningún otro que no obedezca a esa doble exigencia constitucional de igualdad e imparcialidad", ha manifestado Torres-Dulce, según ha difundido la organización de los premios en un comunicado.

El exfiscal general del Estado ha dicho sentirse orgullo "en extremo" por recibir este premio, "porque resume toda una vida dedicada al derecho basada en el respeto, la exigencia y la justicia como virtudes cívicas de un estado de derecho que permite avanzar en el progreso de las libertades de todos y para todos".

Ha señalado que "no son tiempos para estos valores", pero que, "pese a las amenazas que penden sobre ellos", sigue confiando en que jamás sean derogados.

Torres-Dulce ha recibido el premio de honor por "su intachable trayectoria y firme compromiso con la integridad, el rigor y el Estado de Derecho", ha destacado la organización.

La sexta edición de estos premios ha contado con la intervención, a través de un vídeo, del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños, quien ha destacado que estos premios reflejan una parte importante del "proyecto transformador" que está impulsado su cartera e incluyen categorías que tienen que ver mucho con las políticas públicas que está llevando a cabo.

"Desde el Gobierno de España estamos haciendo un esfuerzo titánico en presupuesto y también en innovación legislativa, como en el ámbito jurídico, para adaptar el servicio público de la justicia a lo que requiere nuestra sociedad en el siglo XXI", ha mencionado.

Los premios Forbes Best Lawyers reconocen la excelencia, el liderazgo y la innovación dentro del panorama jurídico.

Se han hecho entrega de un total de ocho premios, incluyendo el honorífico, en las siguientes categorías: mejor despacho, que ha recaído en Uría Menéndez; mejor abogada, para Begoña Fernández, socia responsable del área de Compliance de Deloitte Legal; y mejor abogado, Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues.

En la categoría de mejor asesoría jurídica corporativa ha sido reconocida CaixaBank; mientras que el premio al mejor proyecto de innovación legal/IA ha sido para PwC Tax & Legal; el de mejor proyecto ESG para Ilunion; y el de mejor máster en Derecho ha tenido doble reconocimiento, para el Centro de Estudios Garrigues y para Sagardoy Business and Law School. EFE