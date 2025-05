Sindicatos asturianos acusan a Gobierno autonómico de "vivir en una realidad paralela" y mantienen la huelga

Las sindicatos mayoritarios del sector educativo con representación en la mesa de negociación --CCOO, UGT, Suatea-- han cargado este lunes contra la Consejería de Educación por su gestión del conflicto laboral abierto en la enseñanza pública, y han hecho un llamamiento a una "movilización masiva del profesorado" este martes 27 de mayo.

Los representantes sindicales, Borja Llorente, Miguel Laria y Cristóbal Puente, respectivamente, se han mostrado "profundamente decepcionados" tras el encuentro mantenido con la consejera de Educación, Lydia Espina, y han confirmado que mantendrán la huelga prevista en Infantil y Primaria, así como las medidas de presión. No descartan tampoco "intensificar" las movilizaciones.

"Nos encontramos en una situación de bloqueo. La Consejería no sabe lo que está pasando en los centros, vive al margen de la realidad y, por lo que se ve, no tiene ninguna autonomía para decidir nada", ha asegurado el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias. Desde Suatea, Miguel Laria ha apuntado que "las cosas no se hacen así".

Han denunciado la ausencia de propuestas concretas en materias clave para el profesorado. "No hubo ninguna iniciativa para abordar la equiparación salarial del profesorado asturiano. Seguimos sufriendo una discriminación salarial de incluso más de 300 euros al mes respecto a comunidades vecinas como Cantabria, lo que supone unos 4.000 euros al año", han afirmado.

Por su parte, Cristóbal Puente, secretario del sector de Enseñanza de UGT Asturias, ha sido especialmente crítico con el Gobierno autonómico: "No solo la consejera, sino toda la administración no se está enterando de lo que realmente está pasando. Tenemos la sensación de que viven en una realidad paralela".

Puente ha denunciado la ausencia de concreción por parte de la Consejería: "Nos hablan de medidas, pero sin concretar nada. Se menciona que la hora en septiembre y junio puede dedicarse a actividad no directa, pero no se aclara cómo se va a pagar ni en qué términos se implementaría".

UGT insiste en que las reivindicaciones van más allá del calendario escolar. "Estamos hablando de homologación salarial, de reducir la burocracia, de atender realmente la diversidad y de aplicar la LOMLOE como exige su desarrollo, lo cual obliga a un nuevo acuerdo de plantillas que dote a los centros de los recursos necesarios", ha subrayado.