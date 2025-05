El Valencia arranca cinco semanas de vacaciones

Bonmatí, Putellas y Batlle en el once inicial frente al Arsenal El FC Barcelona presenta su alineación titular con Pina, Pajor y Graham, en la final de la Liga de Campeones femenina contra el Arsenal en Lisboa

Little, Russo y Mariona en el once inicial del Arsenal frente al FC Barcelona El Arsenal presenta su alineación titular en la final de la Liga de Campeones femenina, destacando a "Little", "Russo" y "Mariona" en un enfrentamiento crucial contra el FC Barcelona en Lisboa