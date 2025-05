Bendodo denuncia que el PSOE de Sánchez "ataque" a la UCO de forma "fraudulenta": "Una vergüenza más, no tienen límites"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado este lunes al Gobierno y al PSOE de Pedro Sánchez de "atacar" a la Unidad Central Operativa (UCO) de forma "fraudulenta" y ha recalcado que el audio publicado evidencia que "no tiene límites". A su entender, es "una vergüenza" y el Partido Popular seguirá demandando explicaciones.

Así se ha pronunciado a raíz de la información de El Confidencial publicando un audio que desvelaría una operación del PSOE para "acabar" con la UCO. El PP ya ha anunciado que no descarta ninguna "acción institucional ni judicial" para que se investiguen las supuestas "presiones" del PSOE a la UCO y que, por lo pronto, tiene previsto llevar a la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado a Leire Díez Castro, colaboradora del secretario de Organización, Santos Cerdán.

Según los audios publicados por 'El Confidencial', Díez Castro se reunió en febrero con un investigado en una causa de hidrocarburos para pedirle información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, jefe de la UCO. Balas, según el diario, es el responsable de las investigaciones sobre la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, así como el entramado del caso Koldo y la investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"ME PARECE QUE ES IMPOSIBLE QUE ESTO HAYA PASADO"

En declaraciones a los medios tras asistir a la conferencia-coloquio organizada por el diario ABC con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, Bendodo ha criticado que la "maquinaria de Ferraz" haya "atacado" así a la UCO.

"Me parece que es imposible que esto haya pasado. Estamos en un Estado democrático de Derecho, donde los partidos son democráticos, donde los partidos respetan las instituciones, y el PSOE siempre ha sido un partido digno, que ha hecho una gran labor en toda la democracia", ha manifestado.

Según Bendodo, leer que el PSOE de forma "fraudulenta" y "torticera" haya "dado instrucciones para acabar con la UCO" es "absolutamente increíble". "Es una vergüenza más. Este Gobierno no tiene límites, ataca todo lo que sea con tal de intentar defender a Pedro Sánchez y a su entorno", ha resaltado.

Por eso, el dirigente del PP ha dicho que "cuanto antes se vaya mejor" porque "vendrá el Partido Popular para defender la Guardia Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para dignificar las instituciones".

"Al Gobierno de Pedro Sánchez no le basta con meter mano en el CIS, en el Consejo de Estado, en la Fiscalía General del Estado. Ahora atacan también a la Guardia Civil porque están investigando al entorno del presidente, tanto del partido como del Gobierno", ha apostillado.

"EL PP VA A PEDIR MUCHÍSIMAS EXPLICACIONES"

Según Bendodo, esto "solo pasa en los países donde no existe la democracia". "Muchas explicaciones hay que dar, y para mí, de todos los escándalos que estamos viendo cada día, este es de los más vergonzosos y vergonzantes", ha enfatizado.

En este sentido, el vicesecretario del PP ha asegurado que el PP va a pedir "muchísimas explicaciones, tanto al Partido Socialista como al Gobierno, empezando por el Ministerio del Interior". "Los españoles no nos merecemos esto. Los españoles no merecemos un Gobierno que dignifique nuestras instituciones, no que las arrastre; que las defienda, no que las insulte", ha indicado.