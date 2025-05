Gilsanz: "El semáforo de mi renovación lo veo en ámbar, intermitente"

A Coruña, 23 may (EFE).- A dos jornadas para el final de LaLiga Hypermotion, a poco más de un mes para que finalice su vinculación con el Deportivo, el técnico Óscar Gilsanz sigue sin dar pistas sobre su futuro en el banquillo de Riazor, al que llegó a principios de noviembre tras la destitución de Imanol Idiakez.

“Cuando haya novedades con mi situación ya se dirán. No me gusta hablar de mí, lo he dicho siempre. Hay cosas más importantes en las que pensar y todavía tenemos cosas por las que pelear en estas últimas dos jornadas”, afirmó en rueda de prensa.

Al técnico gallego “no le molesta” que se vincule a otros entrenadores con el Dépor porque “esto es fútbol profesional y el club debe seguir trabajando”, e incidió en que la decisión final depende de los dirigentes.

“Lo veo en ámbar, intermitente”, respondió al ser preguntado por cómo ve el semáforo de su renovación el actual entrenador del Deportivo, que añadió: “Quiero dejar claro que llegué aquí diciendo que soy una persona de club, que venía a ayudar. Y sigo siendo una persona de club y lo que tengo que hacer es conseguir que la gente se identifique con el equipo. A partir de ahí que sea lo que tenga que ser”. EFE

