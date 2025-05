Bustinduy cree que las causas judiciales que afectan al Gobierno no llevan a ninguna parte

Gandía (Valencia), 23 may (EFE).- El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha señalado este viernes que la mayoría de las causas judiciales que afectan al Gobierno "no parece que estén conduciendo a ninguna parte y se asemejan más a lo que dijo el portavoz del PP de que su tarea era acabar con el Gobierno por todos los medios posibles".

Bustinduy se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por los medios, durante una visita a Gandía (Valencia), sobre el aforamiento 24 horas antes del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien junto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, figura en la causa abierta por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Aunque ha comentado que desconoce los detalles de este caso, ha declarado que si hiciera "comentarismo judicial" cada día de los "episodios sucesivos" de este tipo, se dedicaría casi en exclusiva a esa tarea, por lo que está centrado en afrontar la crisis de vivienda, que es "el principal problema de este país".

Sobre las causas que afectan al gobierno, ha dicho que la mayoría de ellas "no parece que estén conduciendo a ninguna parte y sí parece que se asemejan más a aquello que dijo el portavoz del Partido Popular, que dijo que su tarea era acabar con este Gobierno por todos los medios posibles".

"O lo que le decía la señora Ayuso el otro día cuando pedía a los jueces y periodistas que dieran la mejor versión de sí mismos. Todavía no he entendido bien qué quiere decir esa frase", ha comentado.

Bustinduy ha insistido en que él está dedicado a trabajar para afrontar la crisis de la vivienda, la pobreza infantil, mejorar el sistema de dependencia y las condiciones de conciliación de las familias, y proteger los derechos de los consumidores frente a las grandes multinacionales. "En eso estoy, eso me interesa, eso me importa; lo otro me importa poco", ha concluido. EFE

