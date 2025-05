Úrsula Corberó, enamorada del cine de autor por 'El Jockey': "Llamadme, estoy disponible"

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 20 may (EFE).- Tras éxitos como 'La casa de papel', Úrsula Corberó se ha enamorado del cine de autor en 'El Jockey', una surrealista película argentina que se estrena el 30 de mayo y que le ha dejado con ganas de más: "Llamadme a partir de septiembre, que estoy disponible", ha dicho en una entrevista con EFE.

"No estoy de oferta, pero estoy disponible. Que la gente lo sepa es importante porque a veces piensan que estoy trabajando todo el rato en Honolulu y no es así", ha afirmado la actriz, que estrenó a finales del año pasado la serie británica 'Chacal', junto a Eddie Redmayne, en plataformas como Disney+ y SkyShowtime y ha pasado una temporada en EE.UU.

Ahora, Corberó (1989, San Pedro de Vilamajor, Barcelona) lleva un año sin trabajar y se define en un proceso de búsqueda consigo misma. "Nunca me había sentado tan bien no trabajar, siempre lo vivía con esa cosa de los actores de pensar que ya no vamos a trabajar nunca más en nuestra vida", ha remarcado. Pero ha añadido que, en todo caso, está abierta a ofertas desde septiembre, sobre todo en cine independiente y de autor.

Y es que la intérprete de 35 años disfrutó mucho de la película de 'El Jockey', dirigida por el argentino Luis Ortega, y que protagoniza junto a Nahuel Pérez Biscayart, ganadora de la sección Horizontes Latinos del último festival de San Sebastián.

"Estoy enamorada de esta película, y me pone muy contenta que se estrene en España. No me canso ni de verla, ni de promocionarla, ni de hablar de ella", ha remarcado Corberó, que interpreta en ella a Abril, la novia de un jinete legendario y autodestructivo de Buenos Aires.

"Todos los personajes que hago siempre dejan algo en mí. Lo que más me ha quedado de Abril es que ser fuerte no significa no poder ser sensible", ha remarcado. "Es una chica que no necesita la aprobación de nadie, muy zen, muy madura y segura de sí misma, y que está en su propio viaje, aunque su novio esté completamente majara", ha descrito.

Corberó remarca también que es una mujer que confía y se aleja del papel de sufridora, que observa desde su propio viaje cómo su pareja tiene que volver a nacer para encontrarse a sí mismo. "Y el amor nunca termina. El amor siempre está ahí, aunque estén distanciados. Eso me parece muy poético, muy bonito", ha subrayado.

Del rodaje, recuerda el carácter "más introspectivo" que permite el cine de autor, que favoreció que los actores y todo el equipo, incluso el mismo director, se sumergieran, ha explicado, "en esa búsqueda de nosotros mismos".

También le gustó mucho no tener que tomar decisiones y disponer de margen para equivocarse: "Ha sido muy liberador, venía de tomar muchísimas decisiones, y aquí no sentía estar trabajando. Sentía estar en una nube donde te llevan, como una princesa. Es muy difícil todo el rato estar intentando alcanzar la perfección. Agotador a nivel energético", ha señalado.

Una película con la que Corberó rompió "todos los esquemas de lo que venía construyendo, como bueno para mi, para mi carrera". Pero en este caso: "Dije, aquí yo me suelto, me desmeleno y que pase lo que tenga que pasar", ha descrito la actriz catalana, que se dio a conocer con la serie 'Física o química' (2008). EFE

