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El jurado falla este miércoles el Premio Princesa de Asturias de la Concordia

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Oviedo, 17 jun (EFE).- El jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 fallará este miércoles en Oviedo un galardón al que optan treinta y seis candidaturas de dieciséis nacionalidades.

Este galardón está destinado a distinguir "la labor de extensión y defensa del respeto por la dignidad humana y sus derechos, del fomento y protección de la paz, de la solidaridad, del patrimonio mundial y, en general, del progreso de la humanidad", según recoge el reglamento del premio.

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En las ediciones más recientes ha recaído sobre el Museo Nacional de Antropología de México, la agencia Magnum Photos, la ong Mary's Meals, el arquitecto japonés Shigeru Ban, el chef español José Andrés y su organización World Central Kitchen y los sanitarios españoles en primer línea contra la covid-19.

El de la Concordia será el último de los ochos premios que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias, que este año alcanzan su cuadragésimo sexta edición.

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En la presente edición, las otras distinciones han recaído en la cantante estadounidense Patti Smith (Artes); la productor cinematográfica Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades); los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica); la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional); el escritor Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales); el futbolista Leo Messi (Deportes), y el escritor británico Julian Barnes (Letras).

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. EFE

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