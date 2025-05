'Despega', un proyecto que acompaña a las personas sin hogar en Barajas

Ximena Hessling

Madrid, 16 may (EFE).- La Asociación Bokatas impulsa el proyecto 'Despega' con un equipo de once voluntarios que acompañan a cerca de cuatrocientas personas sin hogar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, utilizando el bocadillo como medio para acercarse, hablar y ayudarles a dignificar su situación.

En una entrevista con la Agencia EFE, el coordinador del proyecto, Gaspar García, explica que, al margen de la polémica sobre las responsabilidades del Gobierno, la Comunidad de Madrid o el ayuntamiento de la capital, "las instituciones y organizaciones sociales estamos reuniéndonos y organizando mesas de trabajo para gestionar este problema", que "no es de ahora".

Tras anunciar Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) este jueves que se limitará el acceso a las terminales del aeropuerto a pasajeros y acompañantes en algunas franjas horarias, García dice que las personas sin techo tendrán que buscar otro sitio para pernoctar, aunque, como el cierre no será total, si entran antes de cierta hora, posiblemente no se les pedirá documentación.

García lleva seis años de voluntario, yendo al aeropuerto y, ahora, "de repente", se encuentra con que la prensa se interesa por este asunto, y "como no es una buena publicidad para un aeropuerto internacional, han movido a las personas sin hogar para que no llamen mucho la atención y han buscado soluciones dentro de la zona aeroportuaria por razones de seguridad".

El responsable del proyecto 'Despega' rechaza la "estigmatización" de las personas sin hogar y su vinculación con las chinches, los robos, la drogadicción o la prostitución, y asegura que "cualquiera puede acabar en situación de calle por un problema de salud, por una adicción, por un conflicto familiar, por un divorcio o por haber perdido el trabajo".

"Parece que hay chinches y dicen que las han llevado las personas sin hogar, cuando perfectamente podrían haber llegado en alguna maleta", apunta.

"Allí, no todos los que roban son personas sin hogar; también hay delincuentes que acuden por la mañana, cometen hurtos y luego se marchan. Se habla de prostitución, pero no la hay. Se dice que hay zombis, pero se trata de una mujer con un problema óseo que no se puede mantener erguida", resalta.

Bokatas, junto con otras entidades sociales y el equipo de Calle del Ayuntamiento de Madrid, lleva años trabajando, analizando la casuística y estudiando cómo derivar a estas personas, con el fin de ayudarlas.

Cáritas, una de las entidades que forman la Mesa de la Hospitalidad de Madrid, le pidió a Bokatas su colaboración para elaborar un censo de las personas sin hogar que viven en el aeródromo con el propósito de determinar los diferentes perfiles y necesidades para ponerlo a disposición de Aena y de las autoridades competentes en materia de servicios sociales.

La solicitud se debe a que Bokatas desarrolla desde hace diez años el proyecto 'Despega', que cubre las cuatro terminales del aeropuerto madrileño y el distrito de Barajas.

El acompañamiento consiste en hablar con ellos e intentar generar un vínculo, ofrecerles información sobre comedores, roperos o lugares donde pueden realizar gestiones y tratar de derivarlos a los servicios sociales.

Entre las personas que viven en el aeropuerto, hay españoles de diferentes comunidades autónomas y también extranjeros, algunos de ellos solicitantes de asilo.

"Hay gente que vive allí porque no tiene dinero para salir de la terminal, pero también hay muchísimas personas que tienen trabajo y duermen en el aeropuerto porque no pueden pagar el alquiler de una habitación y, al mismo tiempo, pasar una pensión a su familia o mandar dinero a su país. Es pura supervivencia", agrega.

Desde su punto de vista, la solución no pasa por "quitarlos del aeropuerto y meterlos en un pabellón", como hicieron durante la pandemia cuando los llevaron a Ifema, sino por ayudarles, con una mayor inversión por parte de las administraciones, a encontrar un trabajo, tener un alojamiento digno o recibir un tratamiento si están enfermos.

"Se trata de ayudarles a levantarse y subirse al tren. Cualquiera de nosotros podría necesitar ayuda en algún momento de nuestra vida", concluye. EFE