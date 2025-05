Consejera catalana de Derechos Sociales alega que no fue informada de los abusos a la menor tutelada al acceder al cargo

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha alegado que cuando accedió al cargo no le hicieron un "relato de los hechos" sobre el caso los presuntos abusos por parte de una red de pederastia a una niña de 12 años a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia).

"Esto son unos hechos que ocurrieron el 2020, 2021 y 2022, y que afortunadamente, cuando yo entro en el Govern, esta menor ya no estaba, con la cautela de que no tenemos toda la información, pero todo parece indicar que no está en una situación de desprotección", ha dicho en una entrevista este viernes en TV3 recogida por Europa Press y, al preguntársele cuándo se enteró de los hechos, ha aseverado que recientemente, textualmente.

Ha afirmado que la información que se hace en un traspaso de Govern está encaminada a mejorar los procesos para prevenir que cosas, en sus palabras, horribles sigan pasando y que ésta no se hace en función de casos concretos para dar un seguimiento, "cuando ya están judicializados y la judicatura ya está haciendo cuestiones de protección".

Preguntada por si no ha habido ningún expediente abierto por estos motivos por ninguno de sus antecesores en la Consellería, ha expresado que no tiene "constancia" de ello, aunque tampoco puede, textualmente, descartarlo.

Ha asegurado que existen "muchos" niños y niñas que han sufrido violencia sexual en el entorno de los menores tutelados y bajo protección de la Dgaia, pero que, a su juicio, la inmensa mayoría de estos casos han sido en la etapa anterior a haber sido tutelados o guardados por la Dgaia.

Los casos en los que se producen abusos durante la etapa bajo protección de la Dgaia son mínimos", ha puntualizado.