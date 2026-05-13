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Piden nueve años de prisión para un acusado de maltratar y abusar sexualmente de una menor durante cinco años en Palma

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará este miércoles (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de maltratar y abusar sexualmente de la hija menor de su pareja durante cinco años en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a nueve años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de maltrato habitual y otro de abuso sexual.

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Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron aproximadamente entre 2017 y 2022, cuando la víctima tenía entre 10 y 15 años de edad.

El acusado convivía en una vivienda de Palma junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad. A una de ellas la sometió a una situación de "control, menosprecio, humillación y agresiones físicas, psíquicas y sexuales" durante al menos cinco años.

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El acusado insultaba y menospreciaba a la menor con expresiones como "eres una inútil, no vales para nada, hija de Satanás, eres vergonzosa". También la sometía a una "estricta dominación y control abusivo", dado que la obligaba a prepararle la comida o a limpiar el hogar, y controlaba como se vestía y con quien se relacionaba.

Asimismo, le propinaba bofetones en el rostro y le golpeaba con un cinturón y, en algunas ocasiones, la sometió a tocamientos de carácter sexual.

La víctima ha padecido una afectación emocional que se ha traducido en tristeza, miedo, ansiedad, inhibición conductual, aislamiento social, mutismo e intentos autolíticos.

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EuropaPress

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