Piden nueve años de prisión para un acusado de maltratar y abusar sexualmente de una menor durante cinco años en Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará este miércoles (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de maltratar y abusar sexualmente de la hija menor de su pareja durante cinco años en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a nueve años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de maltrato habitual y otro de abuso sexual.

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Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron aproximadamente entre 2017 y 2022, cuando la víctima tenía entre 10 y 15 años de edad.

El acusado convivía en una vivienda de Palma junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad. A una de ellas la sometió a una situación de "control, menosprecio, humillación y agresiones físicas, psíquicas y sexuales" durante al menos cinco años.

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El acusado insultaba y menospreciaba a la menor con expresiones como "eres una inútil, no vales para nada, hija de Satanás, eres vergonzosa". También la sometía a una "estricta dominación y control abusivo", dado que la obligaba a prepararle la comida o a limpiar el hogar, y controlaba como se vestía y con quien se relacionaba.

Asimismo, le propinaba bofetones en el rostro y le golpeaba con un cinturón y, en algunas ocasiones, la sometió a tocamientos de carácter sexual.

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La víctima ha padecido una afectación emocional que se ha traducido en tristeza, miedo, ansiedad, inhibición conductual, aislamiento social, mutismo e intentos autolíticos.