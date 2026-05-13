El Levante, recibido de madrugada por 350 aficionados en el aeropuerto tras ganar en Vigo

Valencia, 13 may (EFE).- Cerca de 350 aficionados del Levante acudieron al aeropuerto de Manises (Valencia) en la madrugada del este miércoles para recibir al Levante, que logró una trascendental victoria ante el Celta en Vigo que le mantiene vivo en la lucha por la permanencia.

Poco después de las doce y media de la noche aterrizó el avión del Levante procedente de Vigo. Desde una hora antes ya eran más de tres centenares los seguidores que, con camisetas y bufandas azulgranas, celebraban en Manises el triunfo del equipo que le coloca con 39 puntos fuera del descenso.

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Los aficionados formaron un pasillo en la terminal de llegadas del aeropuerto y Pablo Campos, el meta suplente, fue el primero en salir y encender los ánimos de los seguidores del Levante, que cantaron y animaron a los futbolistas.

Dos de los goleadores, Dela y Brugué, el capitán Pablo Martínez o el delantero Carlos Espí fueron los más vitoreados. También el entrenador portugués del equipo, Luís Castro, que fue uno de los últimos miembros de la expedición en abandonar el aeropuerto.

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El presidente del Levante, Pablo Sánchez, y el de honor, Paco Fenollosa, cerraban la fila, que con dificultad se tuvo que hacer paso entre los animosos aficionados.

Los seguidores, al grito de ‘Sí se puede’ acompañaron a la plantilla y al cuerpo técnico hasta el autocar, que abandonó sobre la una de la madrugada el aeropuerto con el himno del Levante de fondo cantado 'a capela' por los seguidores. EFE

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