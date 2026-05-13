El acta refleja insultos de Sarabia al equipo arbitral tras el Betis-Elche

Elche (Alicante), 13 may (EFE).- El acta arbitral del colegiado Isidro Díaz de Mera recoge graves insultos del entrenador del Elche, Eder Sarabia, al equipo arbitral tras el encuentro que el conjunto ilicitano disputó este martes ante el Betis en Sevilla (2-1).

Según refleja el árbitro, el técnico vasco se dirigió al término del partido al equipo arbitral en los siguientes términos: "Sois unos sinvergüenzas, hijos de puta".

Sarabia, que ya había sido amonestado con tarjeta amarilla durante el encuentro, acudió minutos después al vestuario arbitral, según añade el acta, para disculparse por sus insultos y su comportamiento.

El preparador del Elche, que ya fue expulsado esta temporada en su anterior visita a La Cartuja durante un encuentro de Copa, se expone ahora a una sanción disciplinaria que podría impedirle dirigir al equipo en las dos últimas jornadas del campeonato.

Sarabia ya se ha perdido esta temporada tres partidos: dos tras su expulsión ante Osasuna, frente a Celta y Alavés, y otro más ante el Espanyol por acumulación de tarjetas.

El entrenador vasco se mostró muy crítico tras el partido con la actuación arbitral por el gol anulado al Elche en los últimos instantes del primer tiempo por una mano de André da Silva, si bien reconoció que la expulsión de Pétrot fue justa. EFE

