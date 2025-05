Calero: “Sé que es histórico conseguir un ascenso, pero nos queda tarea por hacer”

Valencia, 16 may (EFE).- El entrenador del Levante, Julián Calero, hizo una llamada a la prudencia tras su victoria contra el Albacete este viernes (1-0) que le acerca a la Primera División y expresó que sabe que es histórico conseguir un ascenso directo, pero que “queda tarea por hacer”.

“Quedan dos partidos y nos queda lo más difícil. Es el momento de la seguridad, confianza, pausa, de no venirse arriba y saber que las cosas no se completan hasta que se llega al final. Disfrutaremos del fin de semana con la prudencia que hay que tener en estos casos”, expresó en rueda de prensa.

Sobre el partido, Calero analizó que en el inicio no han estado bien y hasta el minuto 30 de partido les ha costado porque el Albacete, al no jugarse nada, llegaban con soltura y han jugado muy bien.

“En la segunda parte hemos estado mejor. Estoy contentísimo de la victoria y la fusión con la gente que sigue creciendo. A ver si acabamos en algo todavía más grande. Siento una satisfacción tremenda, cuando se llena el campo a estas alturas es una buena señal, es que están pasando cosas buenas”, reconoció.

Calero dijo que el partido les ha costado lo que sabían que les iba a costar: “Cuesta mucho ganar los partidos en Segunda. En la segunda parte casi no nos han llegado, pero hemos tenido cuatro o cinco acciones de contra para haberlo matado. No es sencillo manejar el contexto, los chicos no querían tirar de la manta en exceso, ni tampoco contener”.

“Les he dicho que lo mejor era hacer el segundo gol y terminar el partido, pero las circunstancias no son sencillas. Me voy satisfecho con el 1-0”, expresó.

Pero el técnico levantinista dijo que “no hay que lanzar campanas al vuelo”: “Sabemos que puede ser una temporada muy bonita, pero he visto golpes muy fuertes en esta categoría. Me hace ser muy prudente, prefiero pecar de eso”.

“Veremos qué resultados salen para ver en qué posición quedamos y cómo manejamos estos partidos, aunque no quiero echar cuentas. Iremos a Burgos a intentar ganar el partido, es un equipo competitivo y va a ser muy difícil. Pase lo que pase sabemos que tenemos que seguir compitiendo”, finalizó. EFE

