El PP ve posible un acuerdo con el PSOE para reconocer autoridad de empleados de prisiones

Santander, 15 may (EFE).- El PP y el PSOE mantienen contactos para alcanzar un acuerdo que permita aprobar una proposición de ley que reconozca a los trabajadores de las prisiones como agentes de la autoridad, que los populares ven cerca.

Así lo ha trasladado este jueves la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, en una rueda de prensa en Santander, donde se ha reunido con sindicatos y asociaciones de policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones.

Vázquez ha explicado que el PSOE ha llamado a su partido para tratar de alcanzar un acuerdo que permita integrar las tres propuestas presentadas por los dos partidos en el Congreso y el Senado. "Y sí que puedo anunciar que estamos a punto de llegar a un acuerdo, cosa rara con el Partido Socialista", ha aseverado.

La diputada popular ha aclarado que la única condición de su partido es que el reconocimiento de autoridad se extienda a todos los trabajadores de las prisiones, tanto a funcionarios como a personal laboral.

Según ha explicado, los socialistas estarían estudiando una propuesta trasladada por el PP, que espera una respuesta del PSOE.

"Estamos intentando cerrar un acuerdo con el PSOE", ha incidido Vázquez, quien ha explicado que solo los socialistas pueden desbloquear la aprobación de esta medida, lo que, a su juicio, están dispuesto a hacer. "Por lo menos nos han llamado al PP y creo que lo quieren desbloquear", ha apostillado.

Ana Vázquez ha defendido que se trata de una medida "que no cuesta dinero" y puede servir para hacer frente a las agresiones que sufren los trabajadores de prisiones en España, unas 25 de media al día, y ha incidido en la posibilidad del acuerdo.

"No quiero creer que me hagan como los aranceles, que el PP presentó propuestas tras propuestas y al final el PSOE no aceptó ninguna y aceptó que Junts pidiera el 25 por 100 de las ayudas y se lo diera sin tener nada que ver", ha concluido. EFE

