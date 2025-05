El misterio literario de la Stasi, resuelto en el nuevo libro de Jorge Corrales

Carmen González Guembe

Madrid, 15 may (EFE).- Basada en una historia real, la nueva novela de Jorge Corrales, 'El escritor y la Espía' (Planeta), resuelve el enigma que hay detrás de un grupo de escritores pertenecientes a la Stasi, la policía secreta de la República Democrática Alemana (RDA).

"Me encontré con un reportaje que hablaba del círculo de escritores chequistas y me pareció interesantísimo ver que había una serie de personas que pertenecían a la Stasi, que se dedicaban a vigilar, que se dedicaban a observar todo el día y a trabajar con la información, y que durante unas horas a la semana se juntaban para hablar de literatura, de metáforas y de poesía, y a la vez para dejarse ver", explica Corrales en una entrevista con EFE.

Tras su debut literario con 'Las chicas del muro' (Ediciones B, 2023), Corrales (1984, Madrid) ha vuelto a escribir sobre Berlín para "hacer una novela con muchas capas".

Bajo el lema "finge como un poeta, escribe como un espía", el nuevo libro recoge dos historias separadas en el tiempo: la de Daniel Medina, traductor de libros que investiga una antología escrita por la Stasi en los años ochenta, y la de los miembros de este grupo de espías de la Alemania Oriental.

No obstante, pese a reconocer que tanto la antología como el círculo de escritores chequistas existieron, el autor señala que se siente más cómodo en el género de la ficción, porque para él escribir "es un proceso por el cual nosotros entendemos algo externo, algo que hemos leído, algo que hemos visto, algo que hemos escuchado, y hacemos una propia historia de lo que ha sucedido".

Además, el también profesor de la Escuela de Escritores ha dejado caer que la propia novela contiene un enigma resuelto y otro oculto dentro de sus páginas: "Hay ciertos personajes que tienen hilos con la realidad, que tienen guiños a personas que vivieron en aquella época, y que si algún lector avezado quiere indagar, puede encontrar más información buscando entre los nombres".

Con Berlín en el frente

'El escritor y la espía' cuenta una relato en el que el propio Berlín es uno de los personajes, una ciudad con la que el autor comparte una relación personal y profesional "de amor-odio", y que seguramente sea "un fantasma" que le acompañe a lo largo de toda su carrera.

"Ahora mismo estoy escribiendo otra cosa, y no trata sobre Berlín, aunque bueno, ahora que lo pienso hay un toquecito, está claro que los lugares te marcan (...). Berlín al final es mi ciudad, a pesar de ser español, a pesar de no haber nacido allí, es el lugar donde me he formado como escritor, donde he madurado como persona, donde han nacido mis hijos, y es el lugar que conozco. Al final un escritor escribe sobre lo que conoce, y a mí se me hace muy raro escribir sobre Madrid", confiesa el escritor y guionista.

Su relación con la ciudad alemana no solo se materializa en su literatura, también está presente en sus redes sociales, donde el autor cuenta con cientos de miles de seguidores.

En 'X' Corrales comparte hilos sobre la capital bajo la etiqueta 'berlínpobreperosexi', esta práctica le consiguió la oportunidad de escribir su primera novela, y en el presente el escritor asegura que sigue representando una reivindicación para "su lucha".

"'X' sigue siendo un lugar a conquistar por la cultura (...), creo que deberíamos intentar que estos lugares estuviesen llenos de aquello que nos apasiona y no de aquello que delegamos", concluye Corrales, fiel creyente del potencial cultural de este tipo de plataformas. EFE

