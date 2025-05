Osasuna inicia la semana sin Moncayola

Pamplona, 12 may (EFE).- Osasuna ha iniciado su semana clave, con Europa como meta, sin Jon Moncayola, quien sigue sin recuperarse de su lesión que parece le impedirá estar el jueves ante el Atlético de Madrid en El Sadar.

Todo sigue igual, pero con un punto más (45). Los rojillos igualaron la contienda ante el Betis para seguir en la brecha por el ambicioso, ilusionante y real objetivo de volver a jugar la Liga Conferencia dos años después, un tren que pasa esta semana.

Con tan sólo tres días de trabajo por delante, los de Tajonar ya preparan la visita de un Atlético que ocupa la tercera plaza, a cinco del Real Madrid. Todavía quedan cosas en juego, especialmente para los locales, con dos jornadas seguidas ante su afición.

Vicente Moreno ha dirigido a su plantilla con una sesión que, como es habitual en los días posteriores a un encuentro, se ha dividido en dos grupos de trabajo. Aquellos jugadores que disputaron más minutos han realizado trabajo regenerativo, mientras que el resto además han completado trabajo compensatorio; durante una jornada en la que no ha estado Moncayola.

El equipo rojillo se ejercitará este martes en una sesión a puerta abierta en Tajonar a partir de las 10:30 horas y ultimará la preparación del partido ante el Atlético de Madrid el miércoles con una sesión a puerta cerrada en El Sadar.

Debido al poco margen, Moreno deberá valorar el estado de sus jugadores para decidir si realiza o no cambios el domingo frente al Espanyol. La línea continuista del valenciano no llama a una rotación masiva, pero sí podría variar su habitual once en cualquiera de los dos partidos. EFE

