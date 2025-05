Acepta trece años y medio por agredir y dejar embarazada a su sobrina: "Estoy arrepentido"

El acusado de agredir sexualmente y de manera continuada de su sobrina, por entonces menor de 14 años y hasta dejarla embarazada, ha reconocido los hechos y se ha declarado culpable en el juicio contra él, celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Cantabria y en el que se ha mostrado conforme con la pena de trece años y medio de cárcel solicitada por la fiscal y la acusación particular.

"Lo siento mucho. Estoy arrepentido", ha expresado el hombre al ejercer su derecho a la última palabra en la vista oral, en la que no ha sido interrogado por las partes al admitir lo ocurrido y al adherirse la defensa a los escritos y peticiones de las acusaciones.

En el plenario sí se ha reproducido la declaración en fase de instrucción de la víctima, que presenta discapacidad del 76 por ciento, grabación en la que explica los tocamientos y abusos y asegura que ella "no quería" que se produjeran los mismos.

"Me ponía nerviosa. No entendía lo que estaba haciendo", manifiesta en la proyección de la prueba preconstituida, en la que afirma que ella "lloraba" porque quería marcharse del lugar de los hechos pero él "no me dejaba ir", lamenta.

La menor también relata cómo el procesado le decía que "no podía" decir lo que pasaba entre ambos: "No me dejaba contarlo", asevera, para añadir que le advertía de que en caso contrario se "metía en un lío". Pero "yo lo conté" y "ahora estoy más tranquila", destaca.

"ME TOCABA POR TODAS PARTES"

En la reproducción la víctima detalla los tocamientos, "por todas partes" y por encima y por debajo de la ropa, así como las penetraciones e intentos de ella de apartarse, porque no le "gustaba" ni "quería" mantener esos encuentros, que ocurrieron en "varias" ocasiones y en diferentes horarios y estancias.

Según el escrito del ministerio público, los abusos se producían cuando la niña acudía a casa de sus tíos. Entonces, el acusado, "aprovechando los momentos en los que se encontraban a solas, la compelió a mantener relaciones sexuales con él".

Añade la fiscal que el hombre le realizó tocamientos y penetraciones, mientras la menor "trataba de zafarse sin éxito" y que fueron "múltiples" los encuentros, sin poder precisar el número exacto. Como consecuencia de estos actos, ella se quedó embarazada y dio a luz una niña cuando contaba con 15 años.

DELITOS Y PENAS

La acusación pública, que ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, califica los hechos como un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años, merecedor de trece años y medio de prisión, quince de alejamiento y prohibición de comunicar con la chica, diez de privación de la patria potestad sobre la hija en común, veinte años de inhabilitación para desempeño con menores y diez más de libertad vigilada tras la salida de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que el enjuiciado indemnice a la joven en 50.000 euros por los perjuicios causados. Además, pide que se acuerde el abono de una pensión en concepto de alimentos para la menor nacida entre ambos, así como el pago de las costas procesales.

Peticiones de la fiscal que coinciden con las del abogado de la acusación particular y con las que se ha mostrado conforme la letrada de la defensa.

UN ADULTO CON PLENAS FACULTADES Y UNA MENOR MUY VULNERABLE

Tras la práctica de la prueba y las conclusiones definitivas, la representante del ministerio público ha solicitado al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria que dicte sentencia condenatoria, ya que el acusado ha reconocido los hechos y se ha mostrado conforme con el escrito y la pena pedida para él.

Además, ha subrayado que ya en sede judicial admitió que sabía tanto la edad de la niña como que padecía una discapacidad, por lo que ella no era "consciente" de lo que ocurría ni podía tampoco "prestar consentimiento" a las relaciones sexuales, que se prolongaron hasta que ella quedó embarazada. En este punto, ha indicado que de la prueba de ADN se desprende que él es el padre del bebé "al 99,99 por ciento".

De su lado, el abogado de la acusación particular ha contrapuesto que las relaciones sexuales juzgadas fueron mantenidas entre un adulto con "plenas facultades" y una persona "muy vulnerable y características especiales", valiéndose el primero de la "vulnerabilidad" de la segunda.

La letrada defensora ha subrayado por último que su cliente ha reconocido los hechos y se ha mostrado conforme con la condena solicitada por las acusaciones. El juicio ha quedado visto para sentencia.