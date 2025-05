Vicente Moreno: "Tenemos posibilidades (de Europa) y nos queremos agarrar a ellas"

Pamplona, 10 may (EFE).- El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, ha afirmado este sábado que el equipo rojillo tiene "posibilidades" de clasificarse para competición europea el próximo año y se quieren "agarrar a ellas".

Moreno ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido de este domingo ante el Betis en Sevilla, para el que ha recuperado al sancionado Catena y el único jugador que se ha quedado fuera de la convocatoria ha sido Jon Moncayola, que sigue con su proceso de recuperación.

El técnico rojillo ha negado que el equipo se vaya a "dejar ir" y ha asegurado que "se está apretando" desde el cuerpo técnico y los propios jugadores, para alcanzar los puestos europeos, y ha afirmado que le gusta que así sea.

"Estamos ahí porque nos lo hemos ganado, que parece que es algo que nos hemos encontrado, y no, es algo que nos hemos ganado", ha reivindicado.

Moreno tiene claro que "la liga se va terminando y va quedando menos margen" a falta de enfrentarse a Betis, Atlético de Madrid, Espanyol y Alavés, pero ha afirmado también que, pase lo que pase en Sevilla, se lo jugarán todo en los dos partidos que tienen en casa, "lo que dirá si llegamos con opciones o no a la última salida".

"Tenemos que agotar todas las posibilidades entre todos en esos dos partidos de casa. Todo lo que rasquemos en el campo del Betis nos facilitará o no el objetivo", ha añadido.

Sobre el rival, Moreno ha explicado que "sin duda" es el rival más en forma en estos momentos y que no afectará que el Betis haya jugado prórroga en competición europea esta semana: "La Conference ya te dice el potencial que tiene". "Nos centramos en nuestro juego, no vamos mirando el antes ni el después. Vienen con esa inercia de confianza, que te sale todo. Se juegan mucho en liga y pondrán todo lo que tienen. Pueden hacer dos onces y no sabes cuál es mejor".

Sobre el partido de la primera vuelta, el técnico valenciano ha explicado que "es uno de los partidos" que merecieron "ganarlo de forma clara". "Si ya tenían buena plantilla se reforzó con jugadores de mucho nivel, pero nosotros también somos buen equipo".

Moreno ha afirmado que hay que evitar cometer los errores que se produjeron ante el Villarreal la pasada semana y que el vestuario prepara el partido con motivación de que "si ganas a este tipo de equipos, te da prestigio y te motiva".

Sobre el papel de Bryan Zaragoza en este final de temporada, Vicente Moreno ha explicado que espera que sea un "jugador importante". "Lo hemos perdido por lesión y ahora tiene la cabeza aquí, así que vamos a intentar exprimirlo. Si a nivel colectivo nos va bien, todos nos veremos beneficiados". EFE