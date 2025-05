Feijoó: El Gobierno no hizo caso a las advertencias de los expertos antes del apagón

Madrid, 7 may (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo​, ha asegurado esta noche que ofreció a Pedro Sánchez un pacto con el proyecto de creación de una agencia energética independiente y que el Ejecutivo no hizo caso a las advertencias de los expertos en los meses anteriores al apagón.

"Después de la humillación que tiene Sánchez en el Congreso cada semana, que no tiene mayoría, que se le suben a las barbas los ministros, que no puede aprobar leyes, ¿sabe por qué no convoca elecciones? Porque perdería el Gobierno", ha afirmado en una entrevista en el programa "La Brújula" de Onda Cero, recogida por EFE.

Sobre la comparecencia parlamentaria de este miércoles, el líder del PP ha afirmado que el presidente del Gobierno es "el peor monologuista del Club de la Comedia que existe en España". "Nos ha dicho que no sabe por qué hemos tenido el primer apagón de nuestra historia y que tiene un plan de rearme que no va a someter a la Cámara", ha añadido.

A juicio de Feijóo, lo que se ha producido este miércoles es "un apagón parlamentario", pues Sánchez "no ha conseguido convencer a nadie, que le apoye nadie y sólo se ha ido con el apoyo del PSOE".

El presidente del PP sostiene que habría que extender la vida útil de la energía nuclear porque las renovables necesitan soportes que den estabilidad al sistema, y que cuando se produjo el apagón había "un mix inadecuado que no garantizó la estabilidad de la red" y esta se vino abajo.

Tras explicar que en la UE se está ampliando la vida de las centrales, ha afirmado que en España, en cambio, se grava la energía nuclear con sistema impositivo más alto.

En este sentido, ha afirmado que él obligará a prolongar la vida útil de las nucleares a las empresas hidroeléctricas y así asegurar la actividad energética en nuestro país.

En cuanto al decreto antiaranceles que se debate este jueves, su partido va a votar que no en el Congreso porque el Gobierno no ha querido negociar con el Partido Popular.

Sobre la OPA del BBVA al Sabadell, Feijóo ha dicho que el PP han hecho varias propuestas al Ejecutivo, pero que no les han dado ni acuse de recibo. Además, piensa que hacer una consulta sobre el tema para ver que opina la gente le parece un disparate. En su opinión, el gobierno quiere vetar la fusión.

En cuanto al aumento del gasto militar, ha comentado que es un compromiso con nuestros aliados para que España siga siendo un país fiable.

El líder popular ha afirmado también que el centro derecha se ha fracturado en nuestro país y que Vox está haciendo la oposición al Partido Popular. EFE