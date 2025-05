Javi Guerra: "En casa estamos muy fuertes y es la línea a seguir"

València, 2 feb (EFE).- El centrocampista del Valencia Javi Guerra señaló, tras la victoria de su equipo por 2-1 ante el Celta de Vigo en Mestalla, que en casa se están mostrando muy fuertes, tras sumar la segunda victoria consecutiva, e incidió en que esa es la línea que deben seguir para lograr el objetivo la permanencia.

"Es una victoria muy importante, sumamos de tres otra vez en casa, donde estamos muy fuertes y esta es la línea a seguir", comentó en declaraciones a DAZN.

Sobre su gol, que dio el triunfo al Valencia, explicó que "es una jugada que suelo ver bien, el buscar espacios entre líneas y Luis (Rioja) me ha visto. Me ha dado un pase con buen ventaja y estaba en zona que podía tirar y he marcado y contento porque hacía mucho que no marcaba".

El Valencia afronta esta próxima semana dos nuevos partidos en Mestalla, primero el de Copa del Rey ante el Barcelona y luego frente al Leganés, un rival directo por la permanencia en la Liga.

"Aquí en Mestalla somos muy fuertes, notamos mucho el aliento de nuestra afición, que nos anima de una manera brutal y en la Copa esperemos que igual o incluso más y porqué no pasar la eliminatoria", señaló el jugador valenciano. EFE