Albiach insta a Illa a "interceder" para evitar el desahucio de Casa Orsola

Barcelona, 1 feb (EFE).- La presidenta de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha instado este sábado al presidente catalán, Salvador Illa, a "interceder" para evitar que se ejecute el desahucio de Casa Orsola, un edificio del Eixample de Barcelona que un fondo de inversiones compró para hacer alquileres de temporada.

En declaraciones en su visita a la Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona), Albiach ha celebrado que ayer viernes tuviera que aplazarse -hasta el próximo martes- este desahucio, contra el que se manifestaron centenares de personas.

Albiach ha destacado que la movilización popular impidió el desahucio: "Lo detuvimos ayer, lo volveremos a detener el martes y tantas veces como sea necesario".

No obstante, para no tener que "llegar a este punto", ha instado a Illa a que "interceda para que se detenga este desahucio, se siente con la propiedad y los conduzca a buscar una solución, que no puede ser otra que la renovación del contrato a los inquilinos".

"Es el momento de estar al lado de los inquilinos y acabar con esta especulación que nos está echando de nuestros barrios y ciudades", ha remarcado.

Sobre el régimen sancionador pactado por Comuns y el Govern para imponer multas a quienes vulneren la ley catalana de vivienda, ha querido expresar un "mensaje de tranquilidad a la gente que es propietaria y alquila sus pisos cumpliendo la ley".

"La gente que está cumpliendo la ley de vivienda debe estar bien tranquila porque este régimen sancionador lo que hace es perseguir, penalizar y, sobre todo, es disuasorio para todos aquellos que están haciendo piratería inmobiliaria", ha recalcado. EFE