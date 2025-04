Tras París 2024, Nacho Rodríguez deja la selección con 128 partidos como internacional

Madrid, 28 ene (EFE).- El jugador del Club de Campo Nacho Rodríguez anunció su retirada de la selección española de hockey, después de 128 partidos como internacional, de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que España acabó en cuarta posición, y también en dos Copas del Mundo.

La Federación Española de Hockey (RFEH) confirmó la decisión del jugador cántabro, de 28 años, que va a priorizar su formación laboral con un máster, tras haber estudiado medicina en la Universidad de Cantabria y odontología en la Universidad CEU San Pablo.

"Cerrar la etapa deportiva con unos Juegos Olímpicos es uno de los mayores logros como deportista. En el hockey muchos tenemos el objetivo en jugar los Juegos, por lo que terminar de esta manera es muy satisfactorio", dijo en declaraciones difundidas por la RFEH.

Nacho Rodríguez, que continuará como jugador del Club de Campo madrileño, comentó que nunca había imaginado porder jugar todos los torneos y más de cien partidos, además de su etapa en categorías inferiores.

"Me llevo muchos amigos y aprendizajes que intentaré aplicarlos en mi día a día. No sólo me quedo con la gente que me ha acompañado en estos últimos años de absoluta, sino que también con los entrenadores desde que he tenido desde pequeño, empezando por los PNTD -programas nacionales de tecnificación deportiva- y siguiendo por las categorías inferiores, dándome la base y educación necesaria para poder llegar a lo más alto", añadió tras agradecer todo el apoyo recibido a lo largo de su carrera. EFE