Marta Orriols: "Quería escribir una historia de amor y me ha salido una llena de miedo"

Barcelona, 28 ene (EFE).- La escritora Marta Orriols regresa con 'Al otro lado del miedo', una novela protagonizada por una mujer, Joana, a punto de entrar en la cincuentena, responsable de restaurar y conservar obras de arte, quien no olvida a un hombre, Mateu, con el que pasó dos noches hace unos años en Tokio.

En un encuentro con periodistas, Orriols ha explicado este martes que quería narrar una ficción sobre el amor, pero le ha salido "una historia muy llena de miedo", en la que se puede constatar cómo los "miedos colectivos influyen en las decisiones personales", en un mundo de cambios.

En este punto, no ha dejado pasar que a nivel público hay un "discurso del miedo y este miedo colectivo nos hace ser mucho más manipulables".

Publicado por Proa y en castellano por Destino, en este título, que llega mañana a las librerías, su autora desarrolla a lo largo de trece capítulos, más un interludio con "tres fragmentos de Tokio" y una recapitulación final, la peripecia vital de Joana, divorciada, madre de dos hijos adolescentes, con un exmarido a punto de volver a ser padre con una mujer joven.

Conservadora del MNAC, cuida con su oficio las obras de arte que allí se exhiben, pero, a ella ¿quién la cuida', se preguntó la novelista a la hora de sentarse ante el ordenador.

Un día de calor intenso

La chispa que la llevó a volver a armar un artefacto literario surgió un día de calor intenso, en pleno verano, paseando por el MNAC, un lugar al que acude a menudo, historiadora del arte como es de formación y porque le gusta mucho deambular por sus salas.

"Estar en el MNAC es como estar en una cápsula del tiempo, con su temperatura adecuada para las obras. Y, al salir, aquel día había un pequeño incendio en Montjuïc. Aquel contraste, aquel ambiente como extraño fue lo que provocó las ganas de escribir esta novela", ha desvelado hoy.

Empezó a pensar en el personaje de la mujer protagonista y en cómo, por una parte, hay un espacio en el que se conservan "las obras de hace muchos años y que nos sobrevivirán, porque las cuidamos como si fueran lo más preciado del mundo, mientras fuera el mundo se va a la mierda".

Sobre el personaje masculino, Mateu, ha indicado que es un músico y escultor que vive en Estados Unidos, en un pueblo cerca de Nueva York, que no vive una "vida rutinaria ni estructurada, que va de aquí para allá" y que, un día en Tokio, conocerá en un museo a Joana.

Sentimiento de soledad y confusión

Marta Orriols no ha escondido que la obra no tiene "un argumento fuerte, ni ocurren muchas cosas, apareciendo los temas que más me obsesionan, como la familia".

"Aquí, más que en otras novelas mías -ha proseguido- hay un sentimiento que pesa bastante y es el de la soledad, muy propio de este tiempo de ahora y que está muy relacionada con el amor. Hoy narrar sobre este sentimiento es también narrar un sentimiento de soledad. Estamos muy confundidos".

A la vez, ha sostenido que los más jóvenes se mueven en relaciones más abiertas que las personas de generaciones anteriores, pero la sensación que tiene es que "nos sentimos -dice- más solos que nunca. Quería adentrarme en esta soledad, sin intención de concluir la historia de amor, pero sí mirarla desde un punto de vista realista".

El mundo del arte, con pintoras como la catalana Lluïsa Vidal, tiene su peso en la obra, igual que cuestiones de actualidad, desde la guerra de Gaza al cambio climático o la obsesión por el futuro.

Marta Orriols dice sentirse impresionada por la "rapidez" con la que pasa el tiempo y por "cómo de obsesionados estamos con el futuro, haciendo planes y olvidando que la vida es el presente, aunque esté bien soñar, pero también está bien ser feliz y tirar hacia adelante con lo que tenemos". EFE

