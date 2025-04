PP pide en la Asamblea que Ayuso no vaya a los actos por la muerte de Franco y que se derogue la Ley de Memoria

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley (PNL) para pedir a la Comunidad de Madrid que inste al Ejecutivo central a derogar la Ley de Memoria y al Gobierno autonómico que no acuda a "actividades ideológicas" que tengan por objetivo "quebrar el espíritu de concordia que dio lugar a la Transición, recuperar viejos rencores o comprometer la figura de Su Majestad el Rey".

Así figura en el texto presentado este lunes por el portavoz 'popular' en la Cámara de Vallecas, Carlos Díaz-Pache, en la Junta de Portavoces, y que pide también que se reclame al Ejecutivo central "restituir públicamente la Transición y su más alta plasmación jurídica, la Constitución, como causa y origen del actual sistema democrático y de libertad".

Esta iniciativa parlamentaria llega en un momento en el que las políticas de memoria protagonizan dos de los frentes del Ejecutivo de Ayuso con Moncloa. Por un lado, las críticas al centenar de actos que desplegará el Gobierno nacional este año por las cinco décadas de la muerte del dictador Francisco Franco y por otro la aplicación de la Ley de Memoria Democrática sobre la Real Casa de Correos.

Por este último punto la sede de la Presidencia regional debe ser calificada como Lugar de Memoria, a pesar de la negativa de Ayuso, quien quiere llevar esa designación al Tribunal Constitucional (TC). "La última víctima de esta ley hecha con amnesia selectiva en la real casa de correos un edificio con una gran historia 250 años que ha sido sede de muchas instituciones", ha traslado el portavoz 'popular'.

Esta norma, según la PNL del PP, "alienta el guerracivilismo como estrategia política, divide artificialmente a los españoles en dos bandos irreconciliables"

Además, "convierte a los gobiernos de la UCD y del PSOE (hasta 1983) en cómplices necesarios del franquismo, al mismo tiempo que es un ejercicio de amnesia selectiva respecto a los crímenes del otro bando y del totalitarismo, que se ensayó en España, antes de estallar en la Segunda Guerra Mundial". Díaz-Pache ha asegurado que esta es "un ataque a la concordia y un falseamiento de la realidad".

En el caso de la conmemoración del fallecimiento del dictador, el portavoz 'popular' ha defendido que ellos no vinculan "la muerte de Franco directamente con la llegada de la libertad a España", sino que fijan la mirada en la Constitución de 1978 y ha tachado de "farsa" los actos del Gobierno central. "La Constitución es nuestra referencia y no el retorno a 1936 no el retorno a la Guerra Civil y no el retorno a Francisco Franco que como digo sólo permanece vivo en la mente de los políticos de izquierdas", ha rematado.

Frente a ello, el portavoz del PSOE, Jesús Celada, ha censurado que traigan una PNL para "instar al Gobierno de España a que no se hable sobre los 50 años de libertad y democracia".

"¿De verdad si el Partido Popular gobernase hoy en España no iba a celebrar que en España llevamos 50 años de democracia y libertad? ¿De verdad el PP no sería capaz, si estuviera gobernando, afortunadamente no lo está, en el gobierno de España, no iba a conmemorar que en España tenemos 50 años de libertad y democracia?", ha planteado el socialista.