El juez sostiene que Le Senne actuó con "rabia y desprecio" al romper la foto de unas víctimas de la Guerra Civil

El juez que instruye el procedimiento abierto por un delito de odio contra el presidente del Parlament en relación a las fotografías de Aurora Picornell y las Roges del Molinar cree que Le Senne actuó "mostrando rabia, ira y desprecio".

Así consta en la interlocutoria que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha dictado y en la que acuerda continuar las diligencias en el procedimiento abierto contra la segunda autoridad del archipiélago por delito de odio.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez sostiene que Gabriel Le Senne rompió parte del folio que contenían las imágenes, y el trozo del folio que le quedó en las manos, lo rompió en varios pedazos y los tiró al suelo con "la clara intención de humillarlo".

Cabe recordar que el episodio al que se refiere el magistrado tuvo lugar en el pleno que debatía la toma en consideración, a propuesta de Vox, de la proposición para derogar la ley de memoria democrática.

Fue en aquel pleno del 18 de junio del año pasado cuando, según recoge el juez instructor en la interlocutoria, las dos diputadas socialistas miembros de la Mesa, Mercedes Garrido y Pilar Costa, se negaron a retirar las fotografías que tenían adheridas a la parte trasera de sus portátiles y el incidente se saldó con su expulsión y con Le Senne arrancando las imágenes.

"El ataque llevado a cabo por el investigado con sus actos revela un odio evidente hacia la ideología de las personas que estaban representadas en esas imágenes, causando un evidente daño moral a la memoria de las Roges del Molinar", apunta el juez.

MENOSCABA LA MEMORIA HISTÓRICA

El magistrado se apoya en este caso no sólo en el visionado de las imágenes del pleno sino también en el testimonio que prestó la socialista Mercedes Garrido, "que pudo presenciar in situ y desde una posición privilegiada" la comisión de los actos.

El juez reitera que este comportamiento no sólo menoscaba la memoria de las víctimas, sino también de sus familiares, del partido político al que pertenecían, además de la sociedad en general, ya que las mismas tienen concedidos numerosos honores y distinciones públicas por los valores que representan y simbolizan.

El instructor considera así que Le Senne pudo haber lesionado la dignidad de Aurora Picornell y el resto de víctimas, en contra del criterio de la Fiscalía, que interesó que se acordara el sobreseimiento de las actuaciones entendiendo que no ha quedado debidamente acreditado el dolo que conforma el tipo subjetivo de delito investigado.

NO OCURRIÓ EN "CUALQUIER SITIO" SINO EN EL PARLAMENT

Para el magistrado, no obstante, los hechos no pueden desligarse del lugar, el momento y la persona que comete estos actos y de las personas o grupos de personas contra las que se comete.

"Los hechos no ocurren en cualquier, sino que lo descrito acaece en el Parlament. Tampoco no suceden en cualquier fecha, sino en la fecha en que se está discutiendo la derogación de la ley de memoria democrática. No se cometen por cualquier persona, sino que el sujeto activo es el presidente del Parlament", dice el escrito, "que debió abstenerse de llevar a cabo dichas actuaciones no encajable en modo alguno en el cargo que representa".

"Tampoco esas acciones fueron contra cualquier persona", continúa, "sino contra las que en el seno de la Comunidad Autónoma representaban los ideales de la lucha contra las represiones del régimen dictatorial franquista y que eran figuras notoria y públicamente reconocidas como símbolo de dicha lucha".

El instructor rechaza igualmente los argumentos de Le Senne de que no sabía quiéren eran porque, explica, poco antes la diputada Mercedes Garrido le había indicado de quiénes eran las fotografías. El juez recuerda que incluso al vicepresidente de la Mesa, Mauricio Rovira (PP), la actuación de Le Senne le pareció "desproporcionada y exagerada".

También se apoya el juez en que el letrado mayor del Parlament dijo que la exhibición de las fotografías no había tenido trascendencia en el debate hasta el momento de los polémicos hechos. También al letrado le pareció la reacción de Le Senne desproporcionada.

NO SE PUEDE DESVINCULAR QUE ES UN CARGO DE VOX

El juez, además, cree que la situación no puede desvincularse de Vox, el partido político del que forma parte Le Senne, "que nunca condenó el régimen franquista". El instructor, además, saca a colación manifestaciones en medios y en redes sociales del propio Le Senne, que no pueden dejar de tenerse en cuenta.

"Existen indicios suficientes para entender que el investigado sí tenía la intención de menospreciar, faltar al respeto y vejar las figuras de las Roges del Molinar", insiste, "como consecuencia de sus ideas políticas".