La árbitra Olatz Olmedo: "No somos extraterrestres y queremos hacer nuestro trabajo bien"

Leganés (Madrid), 25 ene (EFE).- La colegiada del Comité Vasco Olatz Rivera Olmedo y la del Comité Tinerfeño Marta Huerta de Aza, arbitra principal y VAR del gran 'Clásico' de la Supercopa femenina, acudieron este sábado a rueda de prensa como forma de normalizar la figura de los árbitros en el fútbol español, y mostrar que no son "extraterrestres" y quieren hacer su trabajo "bien".

"(Estas ruedas de prensa) son un acercamiento para que veamos todos que somos personas normales y corrientes, es también compartir opiniones, ver que no somos extraterrestres y que queremos hacer nuestro trabajo bien", dijo Olatz Olmedo ante los medios en el estadio de Butarque, donde mañana se enfrentarán el Barcelona y el Real Madrid.

Ambas colegiadas han compartido sus opiniones respeto al error técnico que ocurrió el pasado miércoles, que dejó la primera semifinal entre el Barcelona y el Atlético de Madrid sin VAR hasta el minuto 70.

"Es un error que no depende de nosotras, árbitras, fue desafortunado pero se dio que en el minuto 70 comenzó a funcionar y, ya que tenemos la herramienta, no me pareció mal utilizarla", hizo hincapié la árbitra principal de la final de este domingo.

En cuanto a la figura del arbitro en un encuentro, Marta Huerta, la primera árbitra en ejercer en la segunda división profesional, confesó que "las jugadoras deben ser siempre las protagonistas".

"Lo que no queremos nunca nosotras es ser protagonistas en los partidos, lo opuesto", dijo.

La vicaína Olatz Olmedo, árbitra de la máxima categoría española desde 2017 e internacional desde 2022, ascendió el pasado diciembre a la categoría élite de la UEFA, "un sueño hecho realidad" afirmó, sumándose a la lista que ya integraba la palentina Marta Huerta de Aza, lo que sitúa a España por primera vez con dos árbitras del máximo nivel, junto a Portugal, Italia y Rumanía.

"Marta es quien ha roto todos los techos en el arbitraje femenino y es un referente, es un ejemplo a seguir. Tenerla en el VAR mañana para mí es increíble", destacó Olatz.

De la final, que se disputará este domingo a las 12.00 horas en el estadio Municipal de Butarque entre el Barcelona y el Real Madrid, las árbitras confiesan esperar un "partido bonito y maravilloso", mientras destacaron estar todo listo. EFE