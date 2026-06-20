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Altercados en Almería con la llegada del autobús del Málaga, con varios cristales rotos

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Almería, 20 jun (EFE).- El lanzamiento de objetos ha provocado la rotura de algunos cristales del autobús del Málaga a su llegada al estadio del Almería, donde este sábado se disputa la final por el ascenso a Primera, lo que ha ocasionado la intervención de los antidisturbios de la Policía Nacional y que también el partido, previsto para las 21.00 horas, retrase su inicio media hora.

Varios hinchas radicales del Almería han atacado el autocar del equipo malagueño, que ha terminado con cristales rotos minutos después de que la afición del Málaga los recibiera en los aledaños del Estadio de los Juegos del Mediterráneo.

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Algo más de cuatro mil malaguistas, casi todos ellos sin disponer de entrada para acceder a presenciar la vuelta de esta final por el ascenso, han ocupado desde horas antes la calle Árbol de la Seda, cerca del campo del Almería.

A la llegada del autobús, que pasó por la Calle Acebo de la capital almeriense sobre las 19.40 horas, tuvo lugar este recibimiento al equipo para insuflar ánimos cara al partido, al que el Málaga llega obligado a ganar tras el 0-0 de la ida.

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Los antidisturbios de la Policía Nacional tuvieron que dispersar a las masas en un momento de tensión entre hinchas ultras de ambos clubes.

Tanto este partido como el de ida en Málaga fueron declarado de alto riesgo, lo que obliga a desplegar un “amplio” dispositivo policial con un centenar de agentes para garantizar la seguridad también durante la previa y tras el partido. EFE

afl/agr/jl

(foto)(vídeo)

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