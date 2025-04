Podemos percibe al Gobierno "incapaz" de aprobar nuevos Presupuestos y cree que no completará la legislatura

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado este miércoles que no cree que el Gobierno complete la legislatura, al que ve en "fuera de juego", "incapaz" de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), sin "estabilidad" parlamentaria y con varios ministros salvaguardándose en cargos territoriales ante lo que pueda pasar en el próximo ciclo político.

También ha reafirmado que será "inviable" llegar a acuerdos con el PSOE, sobre todo en materia presupuestaria, si se consuma el "incumplimiento flagrante" de hacer permanente el impuesto a las energéticas, puesto que es una traición de la confianza.

EL GOBIERNO "NO SABE REACCIONAR" A LA OFENSIVA JUDICIAL

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Belarra ha subrayado que el PSOE está centrado en resolver la "ofensiva judicial" contra el entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que esto "no es forma de gobernar". De hecho, ha criticado que los socialistas no hicieron nada contra el 'lawfare', pensando que "jamás le iba a tocar" y ahora "no saben reaccionar" ni hacer política.

Incluso ha lanzado que hay ministros, como María Jesús Montero y Óscar Puente, están huyendo a puestos de líderes autonómicos del PSOE. Y a la pregunta sobre si considera que el Ejecutivo va a completar los cuatro años de legislatura, ha respondido que "no".

Sin embargo, ha descartado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza como reclama Junts, dado que esa es una perrogativa exclusiva del Jefe del Ejecutivo que, a su juicio, no va a activar.

¿QUIÉN EN SANO JUICIO CERRARÁ UN ACUERDO CON UN SOCIO QUE TRAICIONA?"

La secretaria general del partido morado ha denunciado, una vez que todo parece indicar que se rechazará hoy en el Congreso el decreto para mantener el gravamen de las eléctricas, que el PSOE se comprometió con Podemos, a cambio del apoyo a la reforma fiscal, a hacer permanente por ley el tributo y que por primera vez va a incumplir su palabra con la formación, como se comprometió en su día el titular de Presidencia, Félix Bolaños.

"¿Quién en su sano juicio cerraría un acuerdo con un socio que te traiciona?", se ha cuestionado Belarra para dejar claro que "con Podemos así no" y que ni se plantea negociar los presupuestos, donde demandan por ejemplo una bajada del 40% del alquiler por ley, que se presenta como "primero y único" gran pacto de legislatura.

De hecho, ha acusado al Ejecutivo de poner la "excusa" de la falta de apoyo de Junts y PNV para "justificar" lo "injustificable", "que no quiere" en realidad conservar el tributo a las energéticas.

Por otro lado, ha insistido en que la irrupción de Sumar fue una "operación" para "desmantelar" la capacidad de transformación de la izquierda y que está claro que en el Gobierno, sin Podemos, solo "manda el PSOE".

NO SE OPONDRÁN A LA REDUCCIÓN DE JORNADA

A su vez, ha desgranado que la propuesta de reducción de jornada del Gobierno es "limitada", dado que las 37,5 horas semanales ya se aplican por convenio en varios sectores y su partido aspira a avanzar con rapidez hasta las 30 horas. No obstante, ha desgranado que no se van a oponer a la medida, sobre la que el Gobierno ya les ha contactado, aunque la estudiarán con detalle para garantizar que supone un avance y que no les dan "gato por liebre".

Preguntada sobre si piensa que el ministro de Economía es 'mala persona', en alusión a las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre su compañero de gabinete, ha afirmado que lo que no le gusta del ministros es que es "muy neoliberal" y fue "la mano derecha" de su antecesora, Nadia Calviño.