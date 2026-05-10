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Almada: "El arbitraje nos ha quitado permanentemente"

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Oviedo, 10 may (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, aseguró tras el 0-0 ante el Getafe y las dos tarjetas rojas vistas por su equipo que "el arbitraje le ha quitado permanentemente" a su equipo.

"Se aplicó un criterio distinto al visto en otros partidos nuestros con acciones similares. Hoy nos penalizaron aplicando otro criterio, uno no sabe a qué atenerse en situaciones dudosas que se ven en todos los partidos y que siempre van en contra. No recuerdo ningún partido que hayamos ganado por una acción dudosa que nos haya beneficiado", explicó un enfadado Almada en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

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Sobre el esfuerzo y el juego de su Real Oviedo, el preparador uruguayo dijo que el equipo "podrá jugar bien o mal, pero la entrega nunca está en duda y lo demuestran partido a partido".

"Ya he conversado con el club, pero lo haremos al acabar la liga porque tenemos que hablar y analizar el proyecto. Todavía quedan partidos, hay que cerrar el torneo y después ya hablaremos. Hay muchas situaciones que valorar", concluyó al ser preguntado por su futuro en la entidad carbayona. EFE.

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Pfg/jl

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EFE

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