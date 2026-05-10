Espana agencias

Partidos e instituciones despiden al alcalde de Murcia, José Ballesta

Guardar
Google icon

Murcia, 10 may (EFE).- Partidos políticos e instituciones han expresado este domingo su condolencia por la muerte del alcalde de Murcia, José Ballesta, a los 67 años, víctima de un cáncer.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un mensaje en X donde ha recordado al regidor, al que "apreciaba mucho", ha escrito, "porque era un gran profesional y una buena persona".

PUBLICIDAD

"Trabajó hasta el último aliento por Murcia y por su partido. Por ese orden, que es como lo hacen los verdaderos servidores públicos. Echaré mucho de menos las enseñanzas del querido profesor y amigo. Todo nuestro cariño a su mujer y a toda su familia".

También el presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado su pesar por el fallecimiento y ha destacado la figura de Ballesta como la de un “alcalde eterno”, además de “un hombre íntegro y un ejemplo para todos los servidores públicos”.

PUBLICIDAD

“Ha sido un honor trabajar a su lado”, ha señalado López Miras, quien ha publicado un mensaje de condolencia en X acompañado de una foto suya con el alcalde.

“Murcia era mucho más que su ciudad: era su vida, su pasión y el lugar que llevaba siempre en el corazón”, ha escrito López Miras, quien ha añadido que “dedicó cada día a hacerla más grande, más próspera y mejor para todos los murcianos, con trabajo, cercanía y una entrega incansable que mantuvo hasta el final”.

El Ejecutivo murciano, además, ha decretado una jornada de luto oficial y ha suspendido su agenda, que mañana incluía una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en la ciudad de Lorca con motivo del 15 aniversario del terremoto que azotó esa localidad en 2011.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "sobrecogido por el fallecimiento de Ballesta, un gran alcalde, profundamente comprometido con el servicio público. Todo mi cariño para su familia, amigos y compañeros del PP de la Región de Murcia", ha escrito en X.

También el delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha expresado su pésame por el fallecimiento y ha resaltado la "lealtad institucional, vocación de servicio y compromiso con Murcia" del alcalde.

"Lamento profundamente el fallecimiento del alcalde", dice Francisco Lucas en su cuenta de la red social X, donde traslada su pésame a familiares, seres queridos, corporación municipal y PP de Murcia.

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha mostrado en un comunicado su "profunda tristeza" por la muerte de Ballesta, "una de las figuras más queridas y reconocidas de la vida pública de nuestra Región", ha escrito.

"Murcia pierde hoy a un hombre cercano, comprometido y profundamente enamorado de su ciudad. Su vocación de servicio, su humanidad y su forma de entender la política, desde el afecto y el compromiso, dejan una huella imborrable en quienes tuvimos la oportunidad de conocerle y compartir camino con él", ha manifestado.

Martínez ha transmitido, desde la Asamblea, el cariño "y las más sinceras condolencias a su familia, amigos, compañeros y a todos los vecinos de Murcia en estos momentos de inmensa tristeza. Descanse en paz"

Otros representantes políticos regionales han enviado también mensajes de pésame como Vox, cuyo presidente, José Manuel Pancorbo, ha dirigido su condolencia a la familia y amigos del alcalde y al PP. "Descanse en paz. La muerte no es el final", ha escrito.

"Desde Izquierda Unida-Verdes trasladamos nuestro cariño y pésame a la familia, allegados, murcianos y murcianas y al Partido Popular por el fallecimiento de José Ballesta, alcalde de Murcia", ha publicado también en X esa formación.

Del mismo modo, alcaldes de diferentes localidades de la Región han mostrado su condolencia, como los de Cartagena, Molina de Segura, Santomera o Archena, entre otros.

La Universidad de Murcia (UMU), de la que Ballesta fue rector entre 1998 y 2006, ha indicado que "lamenta profundamente" su fallecimiento. "Su labor académica e institucional dejó una huella imborrable en nuestra universidad y en la sociedad murciana. La UMU traslada su más sentido pésame a su familia, amistades y seres queridos. Descanse en paz".

A estas muestras de apoyo y condolencia se han instituciones como el Tribunal Superior de Justicia y la Universidad Católica de Murcia UCAM, y sus entidades, el UCAM Murcia CB y UCAM Murcia CF, entre otras. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ayuntamiento de Murcia acogerá este lunes la capilla ardiente del alcalde José Ballesta

Infobae

América -con gol de Irene Guerrero- a la final del fútbol femenino mexicano

Infobae

Mario Vilau dio la única vuelta al ruedo en la Maestranza

Infobae

El Aaarhus, campeón de Dinamarca 40 años después

Infobae

1-3. El Unión Berlín de Marie-Louise Eta logra su primer triunfo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

Una pareja es condenada por suplantar la identidad de Brigitte Macron: el tribunal francés les ha negado el derecho al voto en los próximos dos años

Procedente el despido de una cuidadora de personas mayores que se quedó dormida en el turno de noche y no realizó los controles mínimos de la residencia

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

ECONOMÍA

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

Las personas que van a ser despedidas tienen seis horas retribuidas para buscar un nuevo empleo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Solo uno de cada 25 trabajadores del campo tiene su salario blindado frente a la inflación

DEPORTES

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

Nico Williams enciende todas las alarmas tras abandonar el partido ante el Valencia lesionado: podría peligrar para el Mundial 2026

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”