Partidos e instituciones despiden al alcalde de Murcia, José Ballesta

Murcia, 10 may (EFE).- Partidos políticos e instituciones han expresado este domingo su condolencia por la muerte del alcalde de Murcia, José Ballesta, a los 67 años, víctima de un cáncer.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un mensaje en X donde ha recordado al regidor, al que "apreciaba mucho", ha escrito, "porque era un gran profesional y una buena persona".

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"Trabajó hasta el último aliento por Murcia y por su partido. Por ese orden, que es como lo hacen los verdaderos servidores públicos. Echaré mucho de menos las enseñanzas del querido profesor y amigo. Todo nuestro cariño a su mujer y a toda su familia".

También el presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado su pesar por el fallecimiento y ha destacado la figura de Ballesta como la de un “alcalde eterno”, además de “un hombre íntegro y un ejemplo para todos los servidores públicos”.

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“Ha sido un honor trabajar a su lado”, ha señalado López Miras, quien ha publicado un mensaje de condolencia en X acompañado de una foto suya con el alcalde.

“Murcia era mucho más que su ciudad: era su vida, su pasión y el lugar que llevaba siempre en el corazón”, ha escrito López Miras, quien ha añadido que “dedicó cada día a hacerla más grande, más próspera y mejor para todos los murcianos, con trabajo, cercanía y una entrega incansable que mantuvo hasta el final”.

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El Ejecutivo murciano, además, ha decretado una jornada de luto oficial y ha suspendido su agenda, que mañana incluía una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en la ciudad de Lorca con motivo del 15 aniversario del terremoto que azotó esa localidad en 2011.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "sobrecogido por el fallecimiento de Ballesta, un gran alcalde, profundamente comprometido con el servicio público. Todo mi cariño para su familia, amigos y compañeros del PP de la Región de Murcia", ha escrito en X.

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También el delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha expresado su pésame por el fallecimiento y ha resaltado la "lealtad institucional, vocación de servicio y compromiso con Murcia" del alcalde.

"Lamento profundamente el fallecimiento del alcalde", dice Francisco Lucas en su cuenta de la red social X, donde traslada su pésame a familiares, seres queridos, corporación municipal y PP de Murcia.

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La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha mostrado en un comunicado su "profunda tristeza" por la muerte de Ballesta, "una de las figuras más queridas y reconocidas de la vida pública de nuestra Región", ha escrito.

"Murcia pierde hoy a un hombre cercano, comprometido y profundamente enamorado de su ciudad. Su vocación de servicio, su humanidad y su forma de entender la política, desde el afecto y el compromiso, dejan una huella imborrable en quienes tuvimos la oportunidad de conocerle y compartir camino con él", ha manifestado.

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Martínez ha transmitido, desde la Asamblea, el cariño "y las más sinceras condolencias a su familia, amigos, compañeros y a todos los vecinos de Murcia en estos momentos de inmensa tristeza. Descanse en paz"

Otros representantes políticos regionales han enviado también mensajes de pésame como Vox, cuyo presidente, José Manuel Pancorbo, ha dirigido su condolencia a la familia y amigos del alcalde y al PP. "Descanse en paz. La muerte no es el final", ha escrito.

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"Desde Izquierda Unida-Verdes trasladamos nuestro cariño y pésame a la familia, allegados, murcianos y murcianas y al Partido Popular por el fallecimiento de José Ballesta, alcalde de Murcia", ha publicado también en X esa formación.

Del mismo modo, alcaldes de diferentes localidades de la Región han mostrado su condolencia, como los de Cartagena, Molina de Segura, Santomera o Archena, entre otros.

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La Universidad de Murcia (UMU), de la que Ballesta fue rector entre 1998 y 2006, ha indicado que "lamenta profundamente" su fallecimiento. "Su labor académica e institucional dejó una huella imborrable en nuestra universidad y en la sociedad murciana. La UMU traslada su más sentido pésame a su familia, amistades y seres queridos. Descanse en paz".

A estas muestras de apoyo y condolencia se han instituciones como el Tribunal Superior de Justicia y la Universidad Católica de Murcia UCAM, y sus entidades, el UCAM Murcia CB y UCAM Murcia CF, entre otras. EFE