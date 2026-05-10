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Da negativo la PCR de la barcelonesa que tuvo contacto con una fallecida por hantavirus

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Barcelona, 10 may (EFE).- La prueba PCR realizada a la vecina de Barcelona que está en cuarentena en el Hospital Clínic de Barcelona tras tener contacto en el avión con la neerlandesa fallecida por hantavirus ha dado resultado negativo, ha informado este domingo el departamento catalán de Salud en un comunicado.

La mujer, que guardará cuarentena obligatoria durante un periodo de entre tres y seis semanas al ser considerada un contacto, se sometió este sábado a la prueba al poco de ingresar en el centro hospitalario.

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El resultado, que ha tardado 24 horas, es de una PCR realizada tanto en sangre como en saliva, ha detallado la Generalitat.

La mujer, aclaran, se mantiene asintomática y "en buen estado general".

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"De acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, la persona continuará en situación de confinamiento y observación en el Hospital Clínic durante el período previsto de seguimiento preventivo", han añadido las mismas fuentes.

El dispositivo asistencial y de salud pública de la Generalitat, informan, sigue activo y en coordinación con las autoridades del ministerio de Sanidad.

La vecina de Barcelona es el tercer contacto identificado en España por haber coincidido en el avión de la compañía KLM en el que la neerlandesa fallecida intentó viajar a su país desde Johannesburgo.

También hay una paciente ingresada en un hospital de Alicante con síntomas compatibles de hantavirus aunque con PCR negativa, así como otra mujer sudafricana que también viajó en esa aeronave y pasó una semana en Barcelona antes de volver a su país, quien ha sido localizada sin síntomas. EFE

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EFE

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