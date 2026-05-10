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La PCR de la barcelonesa que tuvo contacto con una fallecida por hantavirus da negativo

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Barcelona, 10 may (EFE).- La prueba PCR realizada a la vecina de Barcelona que está en cuarentena en el Hospital Clínic de Barcelona tras tener contacto en el avión con la neerlandesa fallecida por hantavirus ha dado resultado negativo, ha informado el departamento de Salud en un comunicado.

La mujer, que guardará una cuarentena obligatoria durante un periodo de entre tres y seis semanas al ser considerada un contacto, se sometió este sábado a la prueba al poco de ingresar en el centro hospitalario.

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El resultado, que ha tardado 24 horas, es de una PCR realizada tanto en sangre como en saliva, ha detallado la Generalitat. EFE

lmi/mg/ess

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. EFE

En una atención a los medios este sábado, el director asistencial del Hospital Clínic, Toni Castells, ha recordado que la mujer es asintomática, por lo que "tiene consideración de contacto, no de paciente".

"El periodo de incubación entre que una persona entra en contacto con el virus hasta que desarrolle síntomas -si es que los desarrolla- oscila entre las tres y las seis semanas. Por tanto, el periodo de cuarentena estará por ahí", ha puntualizado Castells.

Siguiendo con el protocolo fijado por el Ministerio de Sanidad, la mujer se instalará en una habitación de aislamiento, donde será atendida por personal médico y de enfermería, y en caso de dar negativo en la PCR, se le volverá a hacer la misma prueba dentro de una semana.

Se trata del tercer contacto identificado en España por haber coincidido en el avión de la compañía KLM en el que la neerlandesa fallecida intentó viajar a su país desde Johannesburgo.

Ya hay una paciente ingresada en un hospital de Alicante con síntomas compatibles de hantavirus, y otra mujer sudafricana que también viajó en esa aeronave y pasó una semana en Barcelona antes de volver a su país, ha sido localizada sin síntomas. EFE

lmi

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