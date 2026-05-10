Segundo PCR negativo en hantavirus de la mujer aislada en un hospital de Alicante

Madrid, 10 may (EFE).- La mujer aislada en un hospital de Alicante por sospechas de hantavirus tras coincidir en un avión con una mujer contagiada que viajaba en el crucero MV Hondius y que falleció ha dado negativo en esta enfermedad en la segunda PCR que se le ha realizado, ha informado este lunes la Conselleria de Sanidad.

La mujer ha pasado a estar un periodo en cuarentena y, tras una actualización del Ministerio de Sanidad sobre el criterio inicial, permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino, de acuerdo con la misma fuente.

PUBLICIDAD

Así, continuará en aislamiento en la habitación con presión negativa y se le repetirá la prueba PCR en 48 horas, según las indicaciones marcadas hasta el momento por el ministerio. EFE