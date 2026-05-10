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Segundo PCR negativo en hantavirus de la mujer aislada en un hospital de Alicante

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Madrid, 10 may (EFE).- La mujer aislada en un hospital de Alicante por sospechas de hantavirus tras coincidir en un avión con una mujer contagiada que viajaba en el crucero MV Hondius y que falleció ha dado negativo en esta enfermedad en la segunda PCR que se le ha realizado, ha informado este lunes la Conselleria de Sanidad.

La mujer ha pasado a estar un periodo en cuarentena y, tras una actualización del Ministerio de Sanidad sobre el criterio inicial, permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino, de acuerdo con la misma fuente.

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Así, continuará en aislamiento en la habitación con presión negativa y se le repetirá la prueba PCR en 48 horas, según las indicaciones marcadas hasta el momento por el ministerio. EFE

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