Hereu cree que la vuelta de Sabadell a Cataluña se debe a la "normalización" y no a la opa

Madrid, 22 ene (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, cree que el retorno de la sede social de Sabadell a Cataluña se debe a una "normalización" de las condiciones que hace 7 años hicieron que el banco trasladara su sede fuera de esta comunidad y no a la opa en la que está inmerso.

"No, yo creo que no. Yo celebro, digamos, porque creo que expresa muy claramente que las razones por las que en su momento, hace más de 7 años, este banco tuvo que decidir dejar la sede del sitio donde nació el banco, yo creo que estas condiciones ya no se dan y por tanto, yo creo que expresa claramente que vamos trabajando para la normalización", ha contestado Hereu preguntado por si cree que el movimiento está relacionado con la opa de BBVA sobre Sabadell.

Este jueves en el marco de la feria turística Fitur, Hereu ha añadido que agradece que la entidad mantenga toda la actividad en la Comunidad Valenciana.

"Conozco a la gente de este banco, es gente que hace las cosas siempre bien y por tanto, es una magnífica noticia, en tanto que expresa la normalidad, la normalización, de una situación que, sin duda, ha cambiado para bien", ha destacado el ministro.

Preguntado sobre si cree que más empresas volverán a trasladar su sede a Cataluña, Hereu ha apuntado que cree que las empresas toman decisiones desde la "libertad de decisión empresarial" y que este sería "un movimiento adecuado dadas las condiciones de normalidad".

"No sé si habrá más empresas, pero en todo caso creo que sería deseable. Esto yo lo digo con pleno respeto a las decisiones de todas y cada una de las empresas", ha añadido. EFE