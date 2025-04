Coordinador de Mobility City defiende el rol de los ciudadanos en el futuro de movilidad

Madrid, 22 ene (EFECOM).- Jaime Armengol, coordinador de Mobility City, un proyecto de movilidad impulsado por la Fundación Ibercaja, ha destacado que para que se produzca un cambio en la movilidad es necesario que la ciudadanía lo entienda.

"Todo el cambio que se está produciendo en la movilidad no será posible si la ciudadanía no entiende ese cambio y no lo hacen suyo", ha afirmado Armengol este miércoles en el 'stand' del Gobierno de Aragón en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

El responsable ha reivindicado el papel del Mobility Museum de Zaragoza como un lugar de encuentro para abordar la movilidad sostenible y ha remarcado la necesidad de proyectos como éste para mostrar cómo serán las ciudades del futuro y el movimiento de personas en ellas.

El museo, con sede en el Puente de Zaha Hadid, uno de los edificios emblemáticos de la Exposición Internacional que se celebró en Zaragoza durante el verano de 2008, acogió durante 2024 a más de 180.000 visitantes y casi 140 actividades relacionadas con la movilidad del futuro.

El proyecto arrancó en 2018 y es impulsado por Fundación Ibercaja con el apoyo del Gobierno de Aragón, con el objetivo de situar a Zaragoza en la vanguardia de la nueva movilidad y en la transformación de las industrias y sectores asociados.

Además, el coordinador de Mobility City ha defendido el museo como un lugar de encuentro tanto para profesionales como para el público general.

"Todos los que quieran decir algo de la movilidad tienen su sitio aquí", ha apuntado. EFECOM