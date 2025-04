La secretaria general de Foro dice que fue Cascos quien pidió una oficina en Madrid, pero no era una sede del partido

La secretaria general de Foro Asturias de 2011 a 2015, María Teresa Alonso, ha prestado este jueves declaración este jueves en la tercera sesión del juicio contra el fundador del partido y ex presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos y ha explicado que fue este quien le pidió firmar el contrato de alquiler de un local en Madrid porque necesitaba una oficina.

Según el escrito del fiscal, entre el 30 de septiembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2014, Foro abonó a una empresa vinculada a Álvarez-Cascos un total de 181.648 euros en concepto de alquiler del dos despachos y sendas plazas de garaje en el Paseo de la Castellana, en la décima planta del edificio Cuzco. Se trataba, supuestamente, de una sede del partido la sede alquilada por Foro a la firma Cinqualium de la que era titular la entonces mujer de Cascos, María Porto, a quien Cascos traspasó la empresa cuando accedió a la presidencia del Principado.

Alonso ha indicado que ella "nunca lo consideró una sede sino una oficina" y admitió que ella firmó un contrato por su alquiler pero nunca estuvo allí ni tiene conocimiento de que nadie del partido hubiese estado.

"Cascos me vino un día a la oficina y a la secretaría general y me dijo por favor, necesito que me firmes este contrato, que voy a alquilar una oficina en Madrid para trabajar, porque no puedo estar recibiendo a gente en los hoteles y cuando estoy en Madrid necesito un sitio estable para trabajar. Yo se lo firmé, por supuesto", dijo.

No obstante Alonso aseguró que no conocía nada del local, ni de la propiedad del mismo. Tampoco firmó más contratos al respecto y únicamente supo dos años después que, "en una comisión directiva, en ruegos y preguntas, le parece que fue el propio Cascos quien dijo que se iba a dar de baja ese contrato".

GASTOS Y ENTRADAS

Respecto a los gastos personales de Álvarez-Cascos ha asegurado que "Pelayo Roces le dijo claramente claramente que los gastos del presidente se pagaran" y nunca presenció discrepancia alguna sobre los mismos. Ha añadido que "ella no pagó gastos a nadie más que a Cascos".

"Yo, los primeros meses, hasta que ya Rosario Cabal tomó posición para ser la persona que llevaba la contabilidad, los únicos gastos que me pasó el señor Cascos, eran los de los desplazamientos, los de los viajes. Entonces, el señor Roces me dijo que se le pagaran todos los gastos. Teníamos una caja, una caja contable, de una caja con 500 euros aproximadamente para los gastos que podían surgir durante el día, y de ahí yo le pagaba a Cascos", ha dicho Alonso, que ha explicado que después era Pelayo Roces quien revisaba y volvía a firmar y les daba el visto bueno.

Después con la llegada de Rosario Cabal ha indicado que le trasladó que la indicación de Pelayo Roces era que se pagasen todos los gastos.

Teresa Alonso ha explicado que fue en la formación del partido cuando, tras trabajar como voluntaria en las primeros meses, Pelayo Roces y Francisco Álvarez-Cascos le propusieron formar parte del mismo y más tarde fue nombrada secretaria general pero "nunca como número dos del partido ni tampoco con mucha proyección política".

Pese a ser la secretaria general del partido en esa época, Teresa Alonso ha indicado que desconocía que hubiese entradas para partidos de la Copa Davis de tenis o para la Feria de Muestras de Asturias.

La Fiscalía pide para el ex político una pena de tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, después de que el partido Foro Asturias le denunciase propasar gastos que consideró de carácter personal ajenos a su actividad política. La Fiscalía cifra en 181.648 euros el dinero que el acusado se habría podido apropiar de forma indebida