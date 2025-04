Cuenta atrás para Benidorm Fest 2025... con J KBello: "Sé que Chanel estará muy orgullosa"

Javier Herrero.

Madrid, 11 ene (EFE).- El paso de J Kbello por el programa 'Cover Night', en el que acabó en segundo lugar, quizás no le dio la proyección esperada, pero le puso en el camino de talentos como Chanel, que le animó a participar en Benidorm Fest, en cuya cuarta edición es ya uno de los grandes favoritos.

"Sé que ella estará muy orgullosa, porque en su día me dijo que me presentara y yo intentaré hacer un buen papel", cuenta a EFE esta artista gaditano sobre quien fuera una de las juezas de aquel programa y un espejo en el que mirarse de cara a convertirse en el representante de España en Eurovisión 2025.

Como ella o como Abraham Mateo, otro de sus referentes nacionales, Jesús Cabello (Cádiz, 1998) aúna su pasión por la música de artistas como The Weeknd con el baile, que fue el campo en el que empezó a dar sus primeros pasos artísticos de niño imitando a Michael Jackson.

De bailar "break" y "popping" en la calle, pasó a formar parte del elenco de un musical de bajo presupuesto en el que tuvo que cantar porque era el único que "medio entonaba". Ahí se dio cuenta de que era algo que le gustaba y empezó a trabajar en orquestas.

En 2022 cuando comenzó a publicar sus propios temas y ya en 2023 participó en el citado 'Cover Night', un concurso de versiones en el que conoció a Miguel Bosé, Mónica Naranjo o Abraham Mateo, entre otros.

"A lo mejor no tuvo la exposición como para llegar a convertirme en un artista consagrado, pero me dio oportunidades para que gente de la industria me conociera y meter el pie en este mundo. A raíz del programa empecé a sentir que podía dedicarme a esto", afirma este gaditano sin antecedentes artísticos en la familia.

Ya en 2023 probó suerte con Benidorm Fest y se quedó "a las puertas". "No estaba con las mejores compañías en términos profesionales", dice, consciente de que "para cualquier artista independiente el festival es una baza superimportante" y a la vez "muy ilusionado" con la posibilidad de representar a España en Eurovisión.

Trabajando con un nuevo equipo en un campamento de composición para Blas Cantó, surgió la magia. "Quería hacer estilos nuevos, Ricky (Furiati) sacó unas notas con el piano y empecé a sentir cosas superfuertes; decidí que este tema lo quería para mí", relata sobre el origen de 'V.I.P.', con la que volvió a presentarse a Benidorm.

"Blas fue el primero que dijo que sonaba a mí", asegura Cabello, que para darle toda su forma contó con otros autores como Dangelo, José Otero y María Parrado, resolviendo en un solo tema la "encrucijada" de meter mano a géneros diferentes como el "funk" carioca o el afrobeat y el UKGarage.

En la canción habla de un amor a primera vista en una discoteca que exige que uno de los flechados abandone su reservado y "baje a la pista, que es donde está todo lo bueno". "Me he criado con la cultura del hip hop y quiero estar rodeado de personas humildes, no del lujo y el exhibicionismo", señala.

Muy perfeccionista y competitivo consigo mismo, entrena estos días "a full" en el gimnasio para soportar el ritmo de la actuación en la que cantará y bailará bajo la dirección escénica del equipo de David Pizarro, el mismo que acompañó a Jorge González en 2024, con "la intención de que la gente sienta que está en un videoclip".

Mientras, celebra que 'V.I.P.' ya es su tema más reproducido, aunque resta importancia a los pronósticos que lo sitúan arriba. "Algo he visto, pero no tengo expectativas; lo que tengo es mucho trabajo, porque cuando estemos en el escenario quiero que la gente lo disfrute. Eso sí, yo voy a por todas, porque si vas a medio gas en un concurso así, la lías", sentencia. EFE

