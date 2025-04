Borja Jiménez asegura que no se "arrepiente" de nada de lo que ha hecho con Haller

Leganés (Madrid), 10 ene (EFE).- Borja Jiménez, entrenador el Leganés, ha asegurado en rueda de prensa no arrepentirse de nada en lo que respecta a la gestión del delantero franco-marfileño Sébastien Haller, quien llegó como fichaje estrella el día de cierre del mercado estival y ha puesto fin a su cesión en la entidad al no ser todo lo protagonista que se esperaba.

"No me arrepiento, porque si supiera que podíamos hacer algo diferente, lo hubiéramos hecho. Hemos intentado sacarle el máximo rendimiento; se da un cúmulo de circunstancias que no le ha permitido jugar al mismo nivel que antes. Había muchos factores. Si hubiéramos detectado cuál era o tuviéramos la idea de qué estaba pasando, lo hubiéramos intentado solucionar. Ha sido muy profesional en su estancia aquí; en los partidos que ha estado con nosotros ha intentado dar el máximo, y le deseo lo mejor en su siguiente destino", dijo.

"Frustración no siento porque lo hemos intentado, hemos intentado buscar su mejor versión y darle esa participación para que se sintiera importante. Pero tanto Diego como Miguel estaban haciendo méritos para jugar y la competencia interna le fue restando minutaje. Como club, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para sacar su mejor versión. No se ha dado y tenemos que aceptarlo como tal. No siempre las cosas tienen que salir bien; hay muchos factores que pueden influir en el rendimiento de un futbolista", expresó.

Borja reconoció que buscarán incorporar un delantero en invierno y que las características "las va a marcar el mercado", si bien no van a tener "una lista de 10 ó 15 para poder elegir". Asimismo considera que el hecho de que Haller no haya rendido al nivel esperado no va a suponer que otros jugadores de su cartel rechacen al club llegado el caso.

"No creo que haya un análisis tan grande por parte de los futbolistas a la hora de firmar; lo que intenta quien cambia de aires es tener minutaje y que las cosas salgan. El Leganés es muy atractivo para muchos futbolistas; además estamos en Madrid, con lo que ello supone para dar visibilidad a lo que se hace. No creo que suponga un problema", manifestó.

Sobre el duelo ante el Espanyol, declaró: "En un partido ante un rival directo siempre se dice que hay en juego más de tres puntos. Tiene muchísima importancia, pero no es una final; sabemos que tienen que pasar muchas cosas todavía, independientemente de lo que ocurra mañana".

"Sabemos de la importancia que tiene el duelo. Es un equipo que mantiene la base del año pasado, continúan muchos futbolistas que están teniendo mucha participación. Va a ser un partido muy igualado en un campo de los bonitos de la categoría. Ojalá tenga el mismo resultado que el año pasado", expresó.

Asimismo afirmó que el Almería, próximo rival en Copa, era "el rival que no quería por lo que supone el viaje" y porque le parece "un plantillón de Primera", y analizó el hecho de que a su jugador Óscar Rodríguez le hayan caído cuatro partidos de sanción por una acción semejante a la que le ha acarreado dos a Vinicius Jr., jugador brasileño del Real Madrid.

"Me hubiera encantado que a Óscar le hubieran caído dos. Independientemente de las comparativas, me hubiera gustado que hubieran caído dos y no cuatro. Los que deciden son los jueces de competición y habrán aplicado un artículo u otro", apuntó, al tiempo que reconoció que han hecho autocrítica después de que en su último duelo liguero ante el Villarreal acabasen con nueve por esa tarjeta roja y otra más a Jorge Sáenz. EFE