La Mesa del Congreso, a la espera del informe para decidir sobre las denuncias a Quiles

Madrid, 13 may (EFE).- La Mesa del Congreso está a la espera de recibir el informe del instructor del expediente contra el agitador Vito Quiles para decidir este miércoles si se le sanciona y, en su caso, retira la credencial de prensa por grabar en zonas no autorizadas de la cámara.

En el orden del día de la Mesa figura este asunto y aunque fuentes del órgano de gobierno del Congreso han indicado que el informe del instructor aún no ha llegado, podría presentarse en mano una vez iniciada la reunión.

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Quiles se enfrenta a una sanción que podría suponer, si su conducta se considera como una infracción grave, la retirada de la credencial de prensa por un periodo de entre once días y tres meses. Si se estimara que ha habido una infracción muy grave, la sanción podría ir de tres meses y un día a tres años o en su caso la retirada definitiva de la credencial.

El órgano de gobierno de la Cámara Baja podría tomar una decisión esta tarde, como es la intención de la mayoría de la Mesa, formada por PSOE y Sumar, así como sobre otra denuncia contra Bertrand Ndongo.

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Las denuncias sobre las que resolverá el Congreso, presentadas por asociaciones de periodistas, se refieren, en el caso de Quiles, a la grabación de imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en zonas no autorizadas, mientras que en el de Ndongo, por interrumpir una rueda de prensa en la cámara.

Las sanciones se producirían en aplicación del nuevo artículo 98 del Reglamento de la Cámara, que regula la relación entre el Congreso y los medios y que se aprobó el pasado 28 de julio, con los votos en contra del PP, Vox y UPN.

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Dicho reglamento establece que la resolución de los procedimientos corresponde a la Mesa de la Cámara, que tendrá en cuenta el informe del instructor así como la valoración emitida por el consejo consultivo de comunicación parlamentaria.

A las citadas denuncias se suman otras presentadas con posterioridad contra ambos, a instancias del PSOE, Sumar, Podemos y de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, y que se encuentran en diferentes momentos del procedimiento. EFE

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