Bordalás sobre el caso Dani Olmo: "La situación sorprende"

Getafe (Madrid), 10 ene (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, evitó este viernes juzgar la decisión del Consejo Superior de Deportes de conceder la cautelarísima al Barcelona para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, aunque aseguró que la situación "sorprende" porque "las normas deberían ser iguales para todos" sin distinción del equipo.

El técnico azulón fue preguntado por esta decisión del Consejo Superior de Deportes que permite inscribir a ambos futbolistas del Barcelona, en contra de lo decretado previamente por LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol.

"Los jugadores no tienen culpa de lo sucedido y yo, como entrenador y aficionado, lo que quiero es que estén los jugadores en el campo y que estén los mejores, pero dicho esto hay una situación que nos sorprende. No entendemos que equipos como el Getafe deban cumplir el 'fair play' financiero con las dificultades que tenemos, porque las reglas deberían ser para todos igual. No voy a opinar en cuanto a la resolución pero creo que hay unas reglas que todos debemos cumplir", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

El entrenador del Getafe, que en ocho días se enfrentará al Barcelona en Liga, se encuentra preparando el partido de esta jornada contra la UD Las Palmas en el Estadio Gran Canaria.

"El equipo está bien y está trabajando bien. Esperemos que el partido de Copa disputado hace unos días nos sirva de impulso porque ahora jugamos un partido importante contra un rival que está haciendo las cosas francamente bien. Lleva cuatro partidos con buenos resultados y está siendo fiable y solido en casa", confesó.

Bordalás no podrá contar para este partido con el lateral izquierdo Diego Rico pero sí con el delantero Borja Mayoral, que volvió a jugar el pasado 3 de enero en Copa del Rey frente al Granada tras casi tres meses fuera de los terrenos de juego por lesión.

"Estoy contento por el chico y por el equipo. Es bueno que vaya mejorando paulatinamente. Tenerle fue una buena noticia y estos días ha entrenado bien y está bien de ánimo. Creemos que debe estar en el campo porque recuperarlo es fundamental en esa parcela ofensiva. Lo demostró la temporada pasada y sería increíble tenerlo. Lleva muchos meses parado, ha entrenado muy poco, le hicimos reaparecer en Granada con un entrenamiento y hay que ir con cautela", comentó.

El que no estará seguro es Allan Nyom, que se recupera de una lesión que sufrió en el último partido del año 2024 contra el Mallorca.

"Está bien dentro de lo que es la lesión. Ya le han quitado el protector que tenia, ha empezado la readaptación y no podemos decir el tiempo estimado pero es una buena noticia que se está recuperando bien", concluyó. EFE