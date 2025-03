El PP de Madrid asegura que la historia política de Reyes Maroto "ha terminado": "Debería dimitir hoy mismo"

El portavoz Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, ha asegurado este lunes que la historia política de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, "ha terminado", además de afirmar que "debería dimitir hoy mismo e inmediatamente" si no da explicaciones.

Así lo ha expresado en el Pleno del Palacio de Cibeles, que aborda, vía urgencia, la reprobación de Maroto por sus mensajes con el presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama.

"Su vida política ha acabado, pero ha acabado de la peor forma posible, porque lo peor que puede hacer un político es mentir. Y usted lleva mintiendo muchos meses. Da igual la parte de la trama que se observe, en todas está usted", ha espetado el portavoz 'popular'.

Así, ha reprochado que la portavoz socialista se haya defendido de sus presuntos vínculos con Koldo García con "vaguedades y con imprecisiones para no contestar".

"Mentir es decir que no se tiene nada que ver con la corrupción, pero a la vez wasapearse con el principal comisionista de la corrupción. Hoy tiene su última oportunidad para decir la verdad, no callar, decir la verdad para no ser reprobada", ha exigido Izquierdo.

Entre otras cuestiones, le ha preguntado a Maroto qué relación tenía con Aldama, cuándo habló con él la primera vez y "por qué mintió sobre su relación"

"¿Cuántas veces se reunieron? ¿De qué hablaron? ¿Le ayudó a usted en sus negocios? ¿Le pidió algún favor para Ábalos? Usted a Ábalos le dijo que actúe según su conciencia. ¿Usted va a actuar hoy aquí según su conciencia o va a actuar en los intereses de Pedro Sánchez?", le ha preguntado.