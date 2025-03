Raíllo: "En el vestuario tenemos claro que el objetivo es la salvación"

Getafe (Madrid), 21 dic (EFE).- Antonio Ráillo, defensa del Mallorca, afirmó este sábado, después de alcanzar los treinta puntos tras ganar al Getafe 0-1 en el Coliseum, que en el vestuario del conjunto bermellón tienen claro que el objetivo es la salvación.

De momento, y a falta de disputarse el resto de la jornada, el Mallorca ocupa la quinta plaza y sueña con acabar la temporada en posiciones europeas. Raíllo, en declaraciones a DAZN, apuntó que, de momento, el objetivo es otro.

"En el vestuario tenemos claro que el objetivo es la salvación. Si se consigue pronto, pues a partir de ahí, crecer", dijo.

Para Raíllo, la victoria del Mallorca sobre el Getafe fue "muy meritoria" porque se enfrentaron dos equipos que suelen protagonizar partidos cerrados con resultados cortos.

"El que se pusiera por delante tenía opciones de llevarse el partido. El Getafe solo había encajado cuatro goles en casa. Tenemos las cosas claras. La gente de ataque tiene más libertad y el talento lo sacan a pasear. El rendimiento es global".

Por último, habló sobre un incidente con el delantero Álvaro Rodríguez: "Me pegó un codazo sin querer y a la vez me dio con el dedo en el ojo. Es doloroso, pero se quita rápido. Hay este tipo de golpes pero si se pide perdón, no pasa nada", concluyó. EFE