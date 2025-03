Pedro Martínez: "Cuando te alejas de la identidad que quieres ser, el resultado da igual"

Valencia, 20 dic (EFE).- El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró este viernes tras la primera derrota en la Eurocopa de su equipo que "cuando te alejas de la identidad que quieres ser, el resultado da igual" y que es ningún momento se sintieron "cómodos".

"Creo que a nadie le gusta perder y cuesta que una derrota se pueda ser positivo, pero es verdad que no todo es ganar. Cuando te alejas de la identidad de lo que queremos ser, el resultado da igual. (Hay que conseguir) que lo que haces tenga una relación directa con lo que entrenas y lo que quieres ser", reivindicó el entrenador catalán tras perder 106-107 ante el Lietkabelis lituano.

Pedro Martínez señaló que aunque hubieran "ganado, no habría sido un día para estar demasiado contento" y que les costó "algunas situaciones", sobre todo en pintura y de rebote, ya que este viernes jugaron con un sólo pívot: "Nos faltaba un jugador interior. Defensivamente se ha visto que nos estaba costando", sostuvo.

"No creo que sea un tema de voluntad, porque está claro que los nanos quieren, sino de frescura, ya no sólo física sino mental. Todo eso hace que acabes con malas sensaciones", subrayó Pedro Martínez, que expuso que la selección de tiros en los minutos finales no fue la mejor.

"Hemos comenzado a hacer algún tiro precipitado desde la ansiedad y nos ha faltado sangre fría, pero eso también te lo da la obligación de ganar", apuntó el entrenador del Valencia Basket, que dijo que tras ir 61-45 al inicio del tercer cuarto colapsaron en ataque.

Así, el catalán afirmó que los exteriores han tenido "acciones puntuales positivas, pero no buen juego" y que por momentos fueron "demasiado estáticos" por la "ansiedad" cuando vieron que "las cosas no salían". "Estabas obligado a ganar y cuando empiezas con el 'ay, ay, ay' te coge la ansiedad", concluyó.

Por su parte, el técnico visitante, el serbio Nenad Canak, apuntó que el encuentro muestra "lo buenos" que pueden llegar a ser cuando están juntos, y dijo que este encuentro era un partido para disputar "más allá de las estadísticas", porque es "consciente de la importancia de un club como Valencia Basket".

"Cuando estábamos 16 abajo, hemos seguido luchando y eso es lo verdaderamente importante", repitió Canak, satisfecho tras un inicio complicado en Eurocopa pero también en la liga lituana. EFE

crn/asc