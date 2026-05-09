Clavijo dice que no se autorizará el fondeo del barco si no sale mañana todo el pasaje

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado esta noche que ha dado instrucciones para que no se autorice el fondeo del crucero Hundius hasta que se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada de este domingo.

Clavijo, en declaraciones a los periodistas, ha afirmado que a falta de la llegada de dos aviones, el Gobierno español no ha atendido la petición del ejecutivo canario de que se acomode a estos pasajeros en otros vuelos que, como el avión militar español, tiene capacidad para 210 pasajeros y solo será ocupado por 14 viajeros.

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El presidente canario ha insistido en que ninguno de los ministros con los que se ha reunido esta tarde (Sanidad, Interior y Política Territorial) ha atendido esta petición por lo que dará instrucciones a la Autoridad Portuaria para que no autorice el fondeo del barco.

Ha indicado que la pretensión inicial, y así lo había compartido con el Gobierno español, era que la operación de desembarque del pasaje y su traslado al aeropuerto, se realizara desde las 6:50 horas de la mañana hasta las siete de la tarde del domingo. EFE

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