Espana agencias

Lundgaard acaba con el reino de Palou en el Sonsio GP

Guardar
Google icon

Chicago (EE.UU.), 9 may (EFE).- El danés Christian Lundgaard (Arrow McLaren) ganó este sábado en el Sonsio GP de Indianápolis, quinta carrera del campeonato de la IndyCar, y acabó con el reino del español Álex Palou (Chip Ganassi), que había ganado las últimas tres ediciones y tuvo que conformarse con la quinta posición.

Palou, cuádruple campeón de la IndyCar y ganador de los últimos tres campeonatos, salió desde la pole por tercer año consecutivo, pero no pudo defender su corona en este GP.

PUBLICIDAD

Lundgaard celebró el segundo triunfo de su carrera en IndyCar y el primero con el equipo Arrow McLaren.

"Fue una larga espera", reconoció el danés al acabar la prueba.

PUBLICIDAD

Triunfó por delante del estadounidense David Malukas (Team Penske), Graham Rahal (Rahal Letterman) y Joseph Newgarden (Team Penske).

El mexicano Pato O'Ward, que había sido protagonista de una llamativa rueda de prensa junto a Palou al hablar de la polémica por el sistema 'push to pass', tuvo que conformarse con la decimoctava plaza.

El mexicano quedó involucrado en un accidente en la primera vuelta de la carrera, junto a Scott Dixon y Felix Rosenqvist, entre otros. En ese caso, Palou, líder, evitó problemas.

El Sonsio GP abrió un mes grande en Indianápolis, donde el domingo 24 se disputará la 100 edición de las 500 Millas en el Indianápolis Motor Speedway, con Palou como defensor del título.

El próximo fin de semana comenzarán las pruebas en el circuito y en el siguiente se disputarán las clasificaciones, antes de la carrera fijada para el día 24. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clavijo dice que no se autorizará el fondeo del barco si no sale el domingo todo el pasaje

Infobae

Hoy será noticia. Domingo, 10 de mayo

Infobae

Clavijo dice que no se autorizará el fondeo del barco si no sale mañana todo el pasaje

Infobae

Iván Ferreiro triunfa con 35 años de música en un recorrido desde los 'Años 80' hasta hoy

Infobae

Pagan 39.500 euros por tener durante un año el "pendón" de la Virgen de la Bella

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

ECONOMÍA

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

La villa de 20 millones de euros que domina el Mediterráneo: piscinas climatizadas, vistas panorámicas y diez baños

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

DEPORTES

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”