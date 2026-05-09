Iván Ferreiro triunfa con 35 años de música en un recorrido desde los 'Años 80' hasta hoy

Miguel Álvarez

A Coruña, 9 may (EFE).- Iván Ferreiro ha triunfado en el inicio de su gira 'Hoy X Ayer' con una selección de 35 años de música en un recorrido que llevó desde sus míticos 'Años 80' hasta la 'Trinchera Pop', su último disco.

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Más de 5.000 personas han abarrotado este sábado el Coliseum de A Coruña, en la primera visita de Ferreiro al recinto, aunque esta ha sido la 18ª actuación en la ciudad.

"Boas noites. Es un inmenso placer estar en el Coliseum esta noche. La gira empieza hoy, aquí, con vosotros, en casa. Empezar en esta ciudad es como empezar en mi propia casa", ha proclamado tras llegar del estreno, el viernes, en Bilbao.

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La música ha empezado con el tema que da nombre a la gira, 'Hoy X Ayer', una de sus primeras canciones, de su época en Los Piratas, con una letra que ahora se ve premonitoria: "Hoy entiendo lo que soy, tengo claro dónde voy hoy", dice la melodía.

"Voy a hablar muy poco, como viene siendo habitual, porque si doy la chapa tengo que quitar canciones, como 'Turnedo', o 'Años 80' o algo de eso -ha bromeado entre protestas jocosas-, por eso será un concierto de tirón, sin bises y sin decir mucho, solo canciones, ¿os parece bien?", ha proseguido.

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'Muertos', Toda la verdad', 'Casa', 'Inerte', 'M' y 'Extrema pobreza' han sido las siguientes canciones, con una selección desde el álbum Ultrasónica, de Los Piratas, a sus temas ya en solitario.

Antes de entonar 'Te echaré de menos' ha dicho que normalmente no suele dedicar canciones, pero esta semana ha habido "una muy mala noticia en Vigo" con el fallecimiento de la cantante Seila Esencia, una "gran amiga" del grupo.

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"Quiero acordarme de Seila y que tengamos presente que la vida dura muy poco y que tenemos que disfrutar mucho de ella", ha explicado.

El concierto ha seguido con 'El dormilón', 'El equilibrio es imposible', 'Reiniciar', 'Fecha caducada', 'Pájaro azul', 'Jugar con coches', 'Ciudadano A', 'N.Y.C' y 'Pensamiento circular', con las que ha seguido el repaso a toda su discografía hasta llegar a la 'Trinchera Pop'.

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El momento más íntimo de la noche ha sido con 'Promesas que no valen nada', para la que ha sacado el piano mientras la banda se retiraba unos instantes.

"Sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte en nada. Que tengo mucha fuerza de voluntad, que no te fallaré en nada", ha cantado a su público, en una promesa que sí ha valido, con hechos más que palabras, que ha recibido los coros de los 5.000 espectadores.

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Ha enlazado el tema con 'Insurrección', en un homenaje a Miguel Ríos y Manolo García, heridos "por las flechas de la incertidumbre".

Ya en la recta final del concierto y con el público entregado ha vuelto el resto del grupo para interpretar 'S.P.N.B', 'My way', 'Matadero cristal', 'La mirada de Chihiro', 'Teaching English' y 'En el alambre'.

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Casi para terminar, a medianoche como en la mejor de las citas, ha sido el turno de uno de sus éxitos más míticos: 'Años 80'.

"Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui", ha cantado todo el público a coro para luego repetirlo junto a Iván Ferreiro.

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Todavía ha habido más y en un final apoteósico ha enlazado 'Cómo conocí a vuestra madre', 'Turnedo' -otro de sus grandes 'hits' y 'Mi coco', en una noche inolvidable en la que 35 años han pasado en poco más de dos horas, aunque las sonrisas durarán para siempre con una gira que no ha hecho más que empezar. EFE

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