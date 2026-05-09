Espana agencias

Hoy será noticia. Domingo, 10 de mayo

Guardar
Google icon

HANTAVIRUS CRUCERO

El crucero Hondius arribará este domingo a Tenerife en medio de amplio despliegue sanitario

PUBLICIDAD

Granadilla de Abona (Tenerife) (EFE).- Un amplio despliegue sanitario espera en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) al MV Hondius, el crucero neerlandés con 144 personas con un brote de hantavirus a bordo que llega esta madrugada a Canarias y cuyo pasaje será desembarcado este mismo domingo y repatriado a sus países de origen.

Esta previsto que el crucero arribe a la costa tinerfeña entre las 05.00 y las 06.00 horas de este domingo, y pasajeros y tripulación serán examinados en cuanto lleguen a tierra para verificar la presencia de síntomas de hantavirus.

PUBLICIDAD

ELECCIONES ANDALUCÍA

Líderes de partidos arropan a sus candidatos en el último fin de semana de la campaña andaluza

Sevilla (EFE).- Los líderes de los principales partidos arropan este domingo a sus candidatos en el último fin de semana de la campaña andaluza.

Así, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participará en Cádiz en un acto junto a la candidata socialista, María Jesús Montero, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a Málaga para su primer mitin de campaña con Juanma Moreno.

EL TIEMPO

La influencia de una borrasca estacionaria dejará tiempo inestable en gran parte de España

Madrid (EFE).- La situación de inestabilidad se mantendrá este domingo en buena parte de la península por la influencia de una borrasca estacionaria al oeste de Portugal, con cielos nubosos y precipitaciones -ocasionalmente acompañadas de granizo-, y que afectará en menor medida a los archipiélagos canario y balear, con ambiente fresco para la época.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña y depresiones del nordeste y nevará en entornos de montaña por encima de los 1.700/2.000 metros.

EFE

plv

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clavijo dice que no se autorizará el fondeo del barco si no sale el domingo todo el pasaje

Infobae

Clavijo dice que no se autorizará el fondeo del barco si no sale mañana todo el pasaje

Infobae

Iván Ferreiro triunfa con 35 años de música en un recorrido desde los 'Años 80' hasta hoy

Infobae

Pagan 39.500 euros por tener durante un año el "pendón" de la Virgen de la Bella

Infobae

Herbert mantiene el liderato ante la presión de Sergio García, Ballester y Rahm

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

ECONOMÍA

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

La villa de 20 millones de euros que domina el Mediterráneo: piscinas climatizadas, vistas panorámicas y diez baños

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

DEPORTES

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”