Hoy será noticia. Domingo, 10 de mayo

HANTAVIRUS CRUCERO

El crucero Hondius arribará este domingo a Tenerife en medio de amplio despliegue sanitario

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Granadilla de Abona (Tenerife) (EFE).- Un amplio despliegue sanitario espera en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) al MV Hondius, el crucero neerlandés con 144 personas con un brote de hantavirus a bordo que llega esta madrugada a Canarias y cuyo pasaje será desembarcado este mismo domingo y repatriado a sus países de origen.

Esta previsto que el crucero arribe a la costa tinerfeña entre las 05.00 y las 06.00 horas de este domingo, y pasajeros y tripulación serán examinados en cuanto lleguen a tierra para verificar la presencia de síntomas de hantavirus.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Líderes de partidos arropan a sus candidatos en el último fin de semana de la campaña andaluza

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Sevilla (EFE).- Los líderes de los principales partidos arropan este domingo a sus candidatos en el último fin de semana de la campaña andaluza.

Así, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participará en Cádiz en un acto junto a la candidata socialista, María Jesús Montero, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a Málaga para su primer mitin de campaña con Juanma Moreno.

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EL TIEMPO

La influencia de una borrasca estacionaria dejará tiempo inestable en gran parte de España

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Madrid (EFE).- La situación de inestabilidad se mantendrá este domingo en buena parte de la península por la influencia de una borrasca estacionaria al oeste de Portugal, con cielos nubosos y precipitaciones -ocasionalmente acompañadas de granizo-, y que afectará en menor medida a los archipiélagos canario y balear, con ambiente fresco para la época.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña y depresiones del nordeste y nevará en entornos de montaña por encima de los 1.700/2.000 metros.

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EFE

plv

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