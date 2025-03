Rubi: "Nos interesan los 38 puntos, si somos líderes o no nos da igual"

Almería, 17 dic (EFE).- El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', afirmó sobre la opción de situarse primero de LaLiga Hypermotion si vence este miércoles en Ferrol y tropieza el jueves el Racing de Santander que les interesa salir de A Malata "con 38 puntos" y que si son "líderes o no", les "da igual" porque "hay tiempo para pelear esas cosas".

El técnico de la U.D. Almería insistió este martes en rueda de prensa que el liderato "es una posibilidad que está ahí", pero puntualizó que enfocan esa hipótesis "de forma distinta para jugar con la motivación" en su partido frente al Racing Club Ferrol, un rival que "ha pasado un duro trance en algunas posiciones por las lesiones, como en el lateral izquierdo".

Aún así, el vilarense aseguró que el cuerpo técnico que dirige Cristóbal Parralo "llevará al equipo a salvarse porque sabe de fútbol y conoce a la plantilla", al tiempo que advirtió de que les "espera un partido muy difícil" ante un Racing Ferrol que "encaja poco, pese al 1-5 del Oviedo, y viene de ganar en una plaza complicadísima como Gijón (1-3)", con lo que "anímicamente" estarán "como motos".

También consideró que el ferrolano "es un equipo que incomoda y hace que el rival tenga pocas ocasiones de gol normalmente", además de que está "bien trabajado a nivel defensivo" y les va a "querer pillar en alguna transición".

"Será un partido de pocas ocasiones. Ellos llevan ocho porterías a 0, es el tercer equipo que más lo ha hecho. No se abre, aunque la idea de su entrenador es la de jugar y explotar las bandas. La necesidad le ha llevado a hacer partidos más prácticos; nosotros, por ejemplo, el otro día no estuvimos bien en transiciones", añadió.

Rubi indicó que no cambiará su idea por tener a Pubill, Centelles, Melero y Luis Suárez apercibidos con cuatro tarjetas y dijo que en el caso del colombiano no van a reservarlo, ya que "es el máximo goleador de la categoría, se sabe la importancia que tiene para el equipo" y "el día que no pueda estar" ya lo subsanarán "de la mejor manera".

No podrá contar por sanción con el central Chumi, aunque lo asume porque "es normal" que haya "más amonestados" y reciban "más amarillas". "El equipo ha ganado en intensidad, pero su espíritu es noble en el campo. Van a empezar a caer jugadores por ciclo, ya lo hicieron Lopy y Édgar", avanzó.

El preparador rojiblanco aseveró que "las amarillas" no le "condicionan para nada el partido del domingo (contra el Cádiz), puede ser que alguno (de los apercibidos) se quede en el banquillo o que juegue".

Sobre si regresará a la portería de Luís Maximiano, señaló que "o juega mañana o el domingo, o los dos", pues tiene "tres porterazos y Maxi tiene que jugar también algún partido", y negó que barajen la posible salida del meta luso.

Si el Almería no pierde, Rubi superará su récord de jornadas invicto, que ahora son diez, y si esa racha prosigue frente al Cádiz igualaría las de Unai Emery o Casuco, con doce partidos, aunque el catalán afirmó que lo que quieren es seguir ganando y que el deseo de todos es lograr "ese segundo ascenso" a Primera. EFE

