Espana agencias

El PP acusa al Gobierno de agitar la bandera palestina para ganar votos en Andalucía

Guardar
Google icon

Madrid, 7 may (EFE).- El portavoz de Exteriores del PP, Carlos Floriano, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de agitar la bandera de Palestina para ganar votos en Andalucía con el pleno extraordinario que se celebra en el Congreso.

"Ahora conviene agitar la bandera palestina para intentar sacar unos votos de cara a las elecciones andaluzas", ha afirmado en su intervención en el pleno extraordinario en el Congreso para hablar de la flotilla que se dirigía a Gaza y fue interceptada por Israel.

PUBLICIDAD

Floriano ha intervenido después del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y le ha cuestionado que haya traído al Congreso este caso cuando otros sobre ciudadanos españoles detenidos en el exterior no se han traído.

"Este Gobierno no actúa por principios", ha afirmado, sino que lo hace "exclusivamente por conveniencia política".

PUBLICIDAD

Floriano ha dicho que bajo la mano de Albares la política exterior ha dejado de ser una política de Estado "para convertirse en un instrumento de agitación ideológica y de cálculo electoral".

Según el diputado popular, el compromiso del Gobierno con los derechos humanos es "tanto como el rédito electoral que le otorguen en las elecciones más próximas", en este caso las de Andalucía del próximo 17 de mayo.

Así, ha agregado, hoy está teniendo lugar la comparecencia urgente "porque estamos en un escenario electoral", como se hizo el reconocimiento del Estado palestino poco antes de las elecciones europeas.

Además, ha añadido, tanta "sobreactuación internacional" se da en un contexto en el que Sánchez tiene a uno de sus números dos en la cárcel y a su mujer y a su hermano investigados.

La comparecencia de Albares fue solicitada por Sumar junto a ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís y tiene este asunto como único punto del orden del día.

La Flotilla Global Sumud fue interceptada la semana pasada por Israel cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja, y fueron detenidos unos 175 activistas, entre ellos varios españoles.

A día de hoy siguen arrestados Saif Abukeshek, ciudadano de nacionalidad española y origen palestino y el brasileño Thiago Ávila. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CC insiste en la falta de información y lamenta que Sánchez no saque tiempo para recibir a Clavijo

CC insiste en la falta de información y lamenta que Sánchez no saque tiempo para recibir a Clavijo

Sémper dice que la "revolución" del PP será gobernar para todos y llevar la "calma" a la política con gobierno monocolor

Sémper dice que la "revolución" del PP será gobernar para todos y llevar la "calma" a la política con gobierno monocolor

Albares convoca el embajador iraní para exigirle el respeto de los DDHH y la liberación de la Nobel Narges Mohammadi

Albares convoca el embajador iraní para exigirle el respeto de los DDHH y la liberación de la Nobel Narges Mohammadi

Belarra pide no hacer política y llama a "seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias"

Belarra pide no hacer política y llama a "seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias"

El Gobierno canario advierte que atender a más de una persona supone "graves dificultades"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

ECONOMÍA

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

Muere un trabajador cada cuatro días en Madrid y los accidentes mortales en la construcción se duplican en un año

Ya es oficial: el BOE publica la oferta de empleo público de 2026 y así se reparten las más de 27.000 plazas

El precio de la vivienda registra su mayor aumento desde 2006 con una subida del 15,4% en abril, según Tinsa

Hacer de tu casa un negocio: hasta 5.000 euros por alquilar tu piscina en un verano que se espera de calor extremo

DEPORTES

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”