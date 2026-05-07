El PP acusa al Gobierno de agitar la bandera palestina para ganar votos en Andalucía

Madrid, 7 may (EFE).- El portavoz de Exteriores del PP, Carlos Floriano, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de agitar la bandera de Palestina para ganar votos en Andalucía con el pleno extraordinario que se celebra en el Congreso.

"Ahora conviene agitar la bandera palestina para intentar sacar unos votos de cara a las elecciones andaluzas", ha afirmado en su intervención en el pleno extraordinario en el Congreso para hablar de la flotilla que se dirigía a Gaza y fue interceptada por Israel.

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Floriano ha intervenido después del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y le ha cuestionado que haya traído al Congreso este caso cuando otros sobre ciudadanos españoles detenidos en el exterior no se han traído.

"Este Gobierno no actúa por principios", ha afirmado, sino que lo hace "exclusivamente por conveniencia política".

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Floriano ha dicho que bajo la mano de Albares la política exterior ha dejado de ser una política de Estado "para convertirse en un instrumento de agitación ideológica y de cálculo electoral".

Según el diputado popular, el compromiso del Gobierno con los derechos humanos es "tanto como el rédito electoral que le otorguen en las elecciones más próximas", en este caso las de Andalucía del próximo 17 de mayo.

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Así, ha agregado, hoy está teniendo lugar la comparecencia urgente "porque estamos en un escenario electoral", como se hizo el reconocimiento del Estado palestino poco antes de las elecciones europeas.

Además, ha añadido, tanta "sobreactuación internacional" se da en un contexto en el que Sánchez tiene a uno de sus números dos en la cárcel y a su mujer y a su hermano investigados.

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La comparecencia de Albares fue solicitada por Sumar junto a ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís y tiene este asunto como único punto del orden del día.

La Flotilla Global Sumud fue interceptada la semana pasada por Israel cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja, y fueron detenidos unos 175 activistas, entre ellos varios españoles.

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A día de hoy siguen arrestados Saif Abukeshek, ciudadano de nacionalidad española y origen palestino y el brasileño Thiago Ávila. EFE

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